Curs valutar, 26 august 2025: Euro crește ușor, la fel dolarul american și francul elvețian

Cursul stabilit azi de către BNR arată o apreciere ușoară a monedei euro – cu 0,0013 în plus față de ședința precedentă.

Dolarul și francul elvețian sunt în creștere, de asemenea, cu 0,0230 (ajungând la 4.3437 de lei pentru un dolar) și respectiv 0,0037 pentru moneda elvețiană, care acum costă 5.3905 de lei.

Iată care sunt indicii de referință pentru celelalte valute, așa cum sunt comunicate de BNR: