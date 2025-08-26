Prima pagină » Economic » Curs valutar, 26 august 2025: Euro crește ușor, la fel dolarul american și francul elvețian

Banca Națională a României a comunicat cursul valutar pentru ziua în curs. Care sunt evoluțiile principalelor monede
Luiza Moldovan
26 aug. 2025, 13:56, Economic

Cursul stabilit azi de către BNR arată o apreciere ușoară a monedei euro – cu 0,0013 în plus față de ședința precedentă.

Dolarul și francul elvețian sunt în creștere, de asemenea, cu 0,0230 (ajungând la 4.3437 de lei pentru un dolar) și respectiv 0,0037 pentru moneda elvețiană, care acum costă 5.3905 de lei.

Iată care sunt indicii de referință pentru celelalte valute, așa cum sunt comunicate de BNR:

Simbol Denumire 26.08.2025
EUR   Euro 5.0552 +0.0013
USD   Dolarul SUA 4.3437 +0.0230
CHF   Francul elveţian 5.3905 +0.0037
GBP   Lira sterlină 5.8533 +0.0208
BGN   Leva bulgarească 2.5847 +0.0006
RUB   Rubla rusească 0.0540 +0.0004
ZAR   Randul sud-african 0.2464 0
BRL   Realul brazilian 0.8027 +0.0060
CNY   Renminbi-ul chinezesc
(RMB)		 0.6066 +0.0027
INR   Rupia indiană 0.0496 +0.0003
100KRW   100 Woni sud-coreeni 0.3111 -0.0003
MXN   Peso-ul mexican 0.2329 +0.0012
NZD   Dolarul neo-zeelandez 2.5397 +0.0076
RSD   Dinarul sârbesc 0.0431 0
UAH   Hryvna ucraineană 0.1048 +0.0006
XDR   DST 5.9371 +0.0201
TRY   Noua lira turcească 0.1058 +0.0005
XAU   Gramul de aur 470.7734 +2.9817
AUD   Dolarul australian 2.8166 +0.0128
CAD   Dolarul canadian 3.1368 +0.0122
CZK   Coroana cehă 0.2059 0
DKK   Coroana daneză 0.6772 +0.0001
EGP   Lira egipteană 0.0894 +0.0003
100HUF   100 Forinți maghiari 1.2738 +0.0019
100JPY   100 Yeni japonezi 2.9446 +0.0117
MDL   Leul moldovenesc 0.2592 +0.0008
NOK   Coroana norvegiană 0.4272 -0.0001
PLN   Zlotul polonez 1.1859 +0.0009
SEK   Coroana suedeză 0.4527 -0.0008
AED   Dirhamul Emiratelor
Arabe		 1.1826 +0.0062
THB   Bahtul thailandez 0.1337 +0.0005
HKD   Dolarul din Hong Kong 0.5569 +0.0037
100IDR   100 Rupii indoneziene 0.0267 +0.0001
ILS   Shekelul israelian 1.2866 +0.0090
100ISK   100 Coroane islandeze 3.5252 +0.0009
MYR   Ringgitul malaysian 1.0304 +0.0035
PHP   Pesoul filipinez 0.0763 +0.0001
SGD   Dolarul singaporez 3.3778 +0.0107

 

