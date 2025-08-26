Curs valutar, 26 august 2025: Euro crește ușor, la fel dolarul american și francul elvețian

Cursul stabilit azi de către BNR arată o apreciere ușoară a monedei euro – cu 0,0013 în plus față de ședința precedentă.
Dolarul și francul elvețian sunt în creștere, de asemenea, cu 0,0230 (ajungând la 4.3437 de lei pentru un dolar) și respectiv 0,0037 pentru moneda elvețiană, care acum costă 5.3905 de lei.
Iată care sunt indicii de referință pentru celelalte valute, așa cum sunt comunicate de BNR:
|Simbol
|Denumire
|26.08.2025
|EUR
|Euro
|5.0552
|+0.0013
|USD
|Dolarul SUA
|4.3437
|+0.0230
|CHF
|Francul elveţian
|5.3905
|+0.0037
|GBP
|Lira sterlină
|5.8533
|+0.0208
|BGN
|Leva bulgarească
|2.5847
|+0.0006
|RUB
|Rubla rusească
|0.0540
|+0.0004
|ZAR
|Randul sud-african
|0.2464
|0
|BRL
|Realul brazilian
|0.8027
|+0.0060
|CNY
| Renminbi-ul chinezesc
(RMB)
|0.6066
|+0.0027
|INR
|Rupia indiană
|0.0496
|+0.0003
|100KRW
|100 Woni sud-coreeni
|0.3111
|-0.0003
|MXN
|Peso-ul mexican
|0.2329
|+0.0012
|NZD
|Dolarul neo-zeelandez
|2.5397
|+0.0076
|RSD
|Dinarul sârbesc
|0.0431
|0
|UAH
|Hryvna ucraineană
|0.1048
|+0.0006
|XDR
|DST
|5.9371
|+0.0201
|TRY
|Noua lira turcească
|0.1058
|+0.0005
|XAU
|Gramul de aur
|470.7734
|+2.9817
|AUD
|Dolarul australian
|2.8166
|+0.0128
|CAD
|Dolarul canadian
|3.1368
|+0.0122
|CZK
|Coroana cehă
|0.2059
|0
|DKK
|Coroana daneză
|0.6772
|+0.0001
|EGP
|Lira egipteană
|0.0894
|+0.0003
|100HUF
|100 Forinți maghiari
|1.2738
|+0.0019
|100JPY
|100 Yeni japonezi
|2.9446
|+0.0117
|MDL
|Leul moldovenesc
|0.2592
|+0.0008
|NOK
|Coroana norvegiană
|0.4272
|-0.0001
|PLN
|Zlotul polonez
|1.1859
|+0.0009
|SEK
|Coroana suedeză
|0.4527
|-0.0008
|AED
| Dirhamul Emiratelor
Arabe
|1.1826
|+0.0062
|THB
|Bahtul thailandez
|0.1337
|+0.0005
|HKD
|Dolarul din Hong Kong
|0.5569
|+0.0037
|100IDR
|100 Rupii indoneziene
|0.0267
|+0.0001
|ILS
|Shekelul israelian
|1.2866
|+0.0090
|100ISK
|100 Coroane islandeze
|3.5252
|+0.0009
|MYR
|Ringgitul malaysian
|1.0304
|+0.0035
|PHP
|Pesoul filipinez
|0.0763
|+0.0001
|SGD
|Dolarul singaporez
|3.3778
|+0.0107