Prima pagină » Economic » Curs valutar, 30 octombrie. Aurul scade ușor. Curs euro-leu

Curs valutar, 30 octombrie. Aurul scade ușor. Curs euro-leu

Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru joi, 30 octombrie 2025. Moneda europeană a urcat într-o singură zi mai mult decât reușise să scadă în ultimele două zile la un loc, fiind cotată de BNR la 5,0856 lei.
Curs valutar, 30 octombrie. Aurul scade ușor. Curs euro-leu
Maria Miron
30 oct. 2025, 13:19, Economic

Dolarul american și lira sterlină s-au apreciat până la 4,3800 lei, respectiv 5,7719 lei, iar francul elvețian a fost evaluat în scădere, la 5,4781 lei.

Gramul de aur a scăzut cu aproximativ 4 lei, fiind cotat la 560,9803 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a urcat până la 5,9597 lei.

 

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate joi de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON
Euro EUR 5,0856
Dolarul SUA USD 4,3800
Francul elvețian CHF 5,4781
Lira sterlină GPB 5,7719
Gramul de aur XAU 560,9803
Dolarul australian AUD 2,8759
Dolarul canadian CAD 3,1394
Coroana cehă CZK 0,2088
Coroana daneză DKK 0,6810
Lira egipteană EGP 0,0928
100 Forinți maghiari HUF 1,3095
100 Yeni japonezi JPY 2,8455
Leul moldovenesc MDL 0,2570
Coroana norvegiană NOK 0,4360
Zlotul polonez PLN 1,1984
Coroana suedeză SEK 0,4650
Lira turcească TRY 0,1044
Rubla rusească RUB 0,0548
Leva bulgărească BGN 2,6003
Randalul sud-african ZAR 0,2537
Realul brazilian BRL 0,8174
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6159
Rupia indiană INR 0,0494
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3062
Peso-ul mexican MXN 0,2367
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5248
Dinarul sârbesc RSD 0,0434
Hryvna ucraineană UAH 0,1043
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1925
Bahtul thailandez THB 0,1351
Dolarul din Hong Kong HKD 0,5638
100 Rupii indoneziene IDR 0,0263
Shekelul israelian ILS 1,3473
100 Coroane islandeze ISK 3,5415
Ringgitul malaysian MIR 1,0429
Peso-ul filipinez PHP 0,0744
Dolarul singaporez SGD 3,3704
DST XDR 5,9597

 

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.

 

 