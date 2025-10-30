Curs valutar, 30 octombrie. Aurul scade ușor. Curs euro-leu

Dolarul american și lira sterlină s-au apreciat până la 4,3800 lei, respectiv 5,7719 lei, iar francul elvețian a fost evaluat în scădere, la 5,4781 lei.

Gramul de aur a scăzut cu aproximativ 4 lei, fiind cotat la 560,9803 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a urcat până la 5,9597 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate joi de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0856 Dolarul SUA USD 4,3800 Francul elvețian CHF 5,4781 Lira sterlină GPB 5,7719 Gramul de aur XAU 560,9803 Dolarul australian AUD 2,8759 Dolarul canadian CAD 3,1394 Coroana cehă CZK 0,2088 Coroana daneză DKK 0,6810 Lira egipteană EGP 0,0928 100 Forinți maghiari HUF 1,3095 100 Yeni japonezi JPY 2,8455 Leul moldovenesc MDL 0,2570 Coroana norvegiană NOK 0,4360 Zlotul polonez PLN 1,1984 Coroana suedeză SEK 0,4650 Lira turcească TRY 0,1044 Rubla rusească RUB 0,0548 Leva bulgărească BGN 2,6003 Randalul sud-african ZAR 0,2537 Realul brazilian BRL 0,8174 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6159 Rupia indiană INR 0,0494 100 Woni sud-coreeni KRW 0,3062 Peso-ul mexican MXN 0,2367 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5248 Dinarul sârbesc RSD 0,0434 Hryvna ucraineană UAH 0,1043 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1925 Bahtul thailandez THB 0,1351 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5638 100 Rupii indoneziene IDR 0,0263 Shekelul israelian ILS 1,3473 100 Coroane islandeze ISK 3,5415 Ringgitul malaysian MIR 1,0429 Peso-ul filipinez PHP 0,0744 Dolarul singaporez SGD 3,3704 DST XDR 5,9597

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.