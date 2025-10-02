Dacia critică dur Rabla 2025: „A venit prea târziu, cu bani prea puțini și clienți pierduți”

Mihai Bordeanu, directorul Dacia România, a criticat dur modul în care a fost gestionat Programul Rabla 2025, despre care spune că a debutat prea târziu, cu un buget mult redus și fără predictibilitate pentru producători sau clienți.

Oficialul Dacia a făcut referire și la faptul că ediția din acest an a fost destinată exclusiv persoanelor fizice, excluzând juridicele și administrații locale: „Programul, așa cum e el, a venit foarte târziu, împuținat îngrozitor la bani și nu pentru aceiași clienți”, a declarat Bordeanu, citat de economica.net.

Incertitudinea Rabla a alungat clienții

Potrivit șefului Dacia România, întârzierea lansării – abia la final de septembrie – și diminuarea bugetului de la 1,4 miliarde lei la doar 200 de milioane au afectat grav estimările de vânzări. „Dacă mergeam pe un buget stabilit la finalul anului trecut, așa cum se face în mod normal, și luam în calcul, să zicem, 100 de mașini, acum vindem, poate, vreo 25 prin programul Rabla”, a explicat Bordeanu.

El a subliniat că situația a avut un impact negativ nu doar asupra companiei și rețelei de dealeri, ci și asupra clienților, unii dintre aceștia alegând să renunțe la achiziție pentru că nu știau dacă programul va mai începe sau nu.

Viitorul Rabla trebuie anunțat din timp

Reprezentantul Dacia România a cerut Guvernului mai multă transparență și planificare pe termen lung: „Cel mai rău este să o lungim așa, fără predictibilitate. Ori spui că nu va fi Rabla și toată lumea se pregătește, ori spui că va fi. Hai să fim predictibili!”

Dacia atrage atenția că, pentru clienții săi, Rabla este esențială: „Cota noastră de piață prin Rabla e de două ori mai mare decât cea non-Rabla”, a precizat Bordeanu, subliniind că programul are un impact mult mai puternic pentru mărcile accesibile decât pentru cele premium.

Rabla continuă doar pentru electrice și hibride plug-in

În ciuda controverselor legate de întârzierea și limitările Rabla 2025, interesul românilor continuă să fie ridicat. Potrivit Administrației Fondului pentru Mediu, în doar 13 minute de la lansarea sesiunii pentru persoane fizice, pe 30 septembrie, 7.298 de persoane s-au înscris și au epuizat bugetul de 80 milioane lei destinat achiziției de autovehicule cu ardere internă, hibride și motociclete.

Sesiunea dedicată vehiculelor electrice, hibride plug-in (cu încărcare la priză), motocicletelor electrice și mașinilor cu pilă de combustie cu hidrogen este încă în desfășurare. Programul va rămâne deschis până la 25 noiembrie 2025, ora 23:59, sau până la epuizarea fondurilor disponibile, dintr-un buget total de 200 milioane lei.

Între 2005 și 2024, prin Programele Rabla Clasic și Rabla Plus, au fost casate 1.061.452 de autovehicule și au fost achiziționate 719.999 de vehicule noi, dintre care 49.716 electrice și 9.797 hibride plug-in.