Plăți de aproape 3 miliarde făcute de AFM în 2025. Spre ce s-au dus cei mai mulți bani

Până în prezent, Administrația Fondului pentru Mediu a făcut, în 2025, plăți în valoare de 2.900.789.926 de lei pentru finanțarea proiectelor aflate în derulare.

Mai mult de jumătate din fonduri, peste 1,5 miliarde de lei, au fost alocate programului care prevede instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică.

Peste o jumătate de miliard de lei a fost alocat programului privind iluminatul public stradal, alte 135 de milioane pentru programul privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 131 de milioane pentru îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră utilizând autovehicule mai puțin poluante în transportul elevilor-microbuze electric-hibride, electrice, GNC și 100 de milioane pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților.

„Am menținut un ritm ridicat al decontărilor, pentru ca investițiile începute să avanseze fără întârzieri și pentru ca beneficiarii – autorități locale, instituții publice și cetățeni – să resimtă concret sprijinul financiar pus la dispoziție. Continuăm să lucrăm cu aceeași responsabilitate, pentru ca fondurile gestionate de AFM să genereze rezultate durabile și vizibile la nivelul întregii țări”, a declarat Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

Plățile pentru contractele deja semnate continuă.