Daniel Negreanu şi-a făcut public profitul obţinut din poker în ultimul deceniu. Câţi bani a câştigat în 2022

Cunoscutul jucător de poker Daniel Negreanu îşi actualizează, în fiecare an, rezultatele într-un mod cât se poate de transparent. A făcut şi acum, pe 26 decembrie.

Într-un tweet, Negreanu menţionează: „Aceste cifre sunt strict rezultate şi nu includ schimburi, vânzări de acţiuni către fani, taxe şi cheltuieli”.

Totul este brut, aşadar. Acel profit de 1.625.545 de dolari provine din 107 evenimente. Anul nu a fost deloc rău, deoarece canadianul a câştigat cu aproape 1,6 milioane de dolari în plus datorită unui început bun de an cu PokerGO Tour, care i-a adus, la Las Vegas, în februarie, 350.000 de dolari şi, de asemenea, în martie 2022 - alţi 216.000 de dolari.

Concursul WSOP a fost destul de dezamăgitor pentru el, chiar dacă au sosit mulţi bani. Cel mai bun a fost locul 5 la Lucky 7s High Roller. Victoria de la turneul Super High Roller Bowl i-a îmbogăţit considerabil anul lui Daniel Negreanu.

Per total, satisfacţie financiară pentru Negreanu, când îşi publică statisticile din ultimii 10 ani: a avut un super 2013, un 2014 magic, apoi doi ani negativi, 2016 şi 2017, pentru a-şi reveni în 2018 şi în 2019, după care a urmat perioada marcată de Covid-19.

În 10 ani, Negreanu a avut un profit de 13,1 milioane de dolari, ceea ce înseamnă 1,5 milioane pe an.

2022 in the books:



Events 107

Cashes 23

Cash % 21.5

Avg Buy in $30,136



Buy ins $3,224,564

Cashes $4,875,609



Profit $1,625,545



Below all totals since 2013:



