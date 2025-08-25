Două mari companii din industria auto au primit fonduri de la Ministerul Finanțelor

Ministerul Finanțelor a anunțat luni semnarea a două acorduri de finanțare pentru companii din industria auto, cu scopul de a sprijini investiții majore care vor contribui la dezvoltarea regională și la consolidarea balanței comerciale a României.

Unul dintre proiecte aparține companiei DRM Draxlmaier România Sisteme Electrice SRL, care va extinde capacitatea de producție a cablajelor pentru autovehicule electrice la fabrica din Satu Mare.

Valoarea totală a investiției este de 297,2 milioane lei, din care 133,7 milioane lei reprezintă ajutor de stat.

Proiectul va genera peste 400 de locuri de muncă până în 2030 și va aduce la buget contribuții fiscale estimate la 211 milioane lei.

Cel de-al doilea proiect este derulat de Automobile Dacia SA și vizează modernizarea procesului de vopsire a vehiculelor.

Investiția se ridică la 85 milioane lei, din care 37,5 milioane lei reprezintă sprijin guvernamental. Contribuția Dacia la dezvoltarea regională este estimată la 18,7 milioane lei prin taxe și impozite.

„Investițiile majore susținute de stat în domenii strategice pentru România contribuie la o economie mai puternică și mai competitivă, generând locuri de muncă în industrii cheie. Vizăm, în curând, să anunțăm și alte măsuri strategice pentru susținerea investițiilor și dezvoltării economice,” a declarat ministrul Alexandru Nazare.