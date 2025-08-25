Musk cheamă la judecată companiile Apple și OpenAI / De ce s-a supărat Musk pe cele două companii

Start-up-ul de inteligență artificială al miliardarului Elon Musk, xAI, a dat în judecată luni Apple și OpenAI în instanța federală din Texas (SUA), acuzând companiile de conspirație ilegală pentru a împiedica concurența pe piața inteligenței artificiale, notează Reuters.

Musk, fondatorul Tesla și SpaceX, amenințase anterior compania Apple cu acțiuni legale, susținând pe platforma sa de social media X că „Apple se comportă într-un mod care face imposibil pentru orice companie AI, în afară de OpenAI, să ajungă pe primul loc în App Store”.

Acțiunea în justiție vizează modul în care Apple gestionează clasamentele aplicațiilor în App Store, precum și presupusele practici anticompetitive care favorizează aplicațiile dezvoltate de OpenAI în detrimentul altor start-up-uri AI.