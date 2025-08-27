Date BNR: Românii au luat în jur de 50.000 de credite ipotecare noi în primele șase luni din 2025

Conform datelor oferite de Banca Națională a României, creditele ipotecare acordate la nivel național au ajuns la 5,56 miliarde de euro în primele șase luni din 2025, incluzând și refinanțările, fiind astfel o creștere de 26% față de anul precedent.

La finalul semestrului întâi, în totalitate, soldul creditelor ipotecare era de 22.7 miliarde de euro, în creștere cu 5.5% față de anul trecut.

Alexandru Rădulescu, managing partner la SVN Romania a declarat: „Prima jumătate a anului – în special perioada trimestrului al doilea – a fost excepțională pentru piața ipotecară – și asta într-un context în care 2025 a debutat foarte lent, într-o stare de incertitudine, tensiune politică și numeroase estimări negative. Estimăm că a doua jumătate a anului va fi la fel de bună, 2025 având toate premisele pentru a fi un an record pentru piața ipotecară din România”.

Valoarea medie a unui credit ipotecar nou a fost de 64.000 de euro, față de 62.000 de euro anul trecut, iar venitul mediu al unei familii care a accesat un astfel de împrumut a fost de 2.500 de euro.

Conform Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, numărul caselor și apartamentelor vândute la nivel național a scăzut cu 3,5% în S1 2025 față de aceeași perioadă din 2024.