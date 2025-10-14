Cu cât a crescut datoria externă totală a României, în primele 8 luni. Ce spun datele BNR

În perioada ianuarie-august 2025p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 18 789 milioane euro, comparativ cu 18 001 milioane euro în perioada ianuarie-august 2024. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 960 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 594 milioane euro, balanța veniturilor primare a consemnat un deficit mai mare cu 45 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 377 milioane euro.

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 4 685 milioane euro (comparativ cu 4 224 milioane euro în perioada ianuarie – august 2024), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit estimat) au însumat valoarea netă de 3 251 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 1 434 milioane euro.

În perioada ianuarie – august 2025, datoria externă totală a crescut cu 18 807 milioane euro, până la 222 317 milioane euro. Astfel, datoria externă pe termen lung a însumat 172 852 milioane euro la 31 august 2025 (77,8 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 10,5 la sută față de 31 decembrie 2024, iar datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 august 2025 nivelul de 49 465 milioane euro (22,2 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 4,9 la sută față de 31 decembrie 2024.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 14,8 la sută în perioada ianuarie – august 2025, comparativ cu 21,5 la sută în anul 2024. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 august 2025 a fost de 5,9 luni, comparativ cu 5,7 luni la 31 decembrie 2024.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 august 2025 a fost de 102,6 la sută, comparativ cu 103,6 la sută la 31 decembrie 2024.