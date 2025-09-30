Euriborul a închis septembrie în creștere. Cel mai ridicat nivel din ultimele șase luni

Conform datelor de piață întocmite de EFE, Euriborul a încheiat luna septembrie la o rată medie de 2,172%, față de 2,114% în august, când a înregistrat prima creștere în șase luni.

Euriborul a început anul acesta în creștere, cu o rată medie de 2,525%. Cu toate acestea, a înregistrat apoi scăderi consecutive în februarie, martie, aprilie și mai. Închizând neschimbat în iunie.

După o nouă scădere în iulie, și-a revenit în august, la fel ca în septembrie.

Noi economii la comisioanele dumneavoastră

În ciuda acestui fapt, cei care trebuie să își revizuiască anual creditele ipotecare, iar odată cu datele din septembrie, vor vedea economii suplimentare la plăți, deoarece acum un an indicatorul se închidea cu o rată mai mare, la 2,936%.

Analiștii Kelisto atribuie creșterea Euriborului posibilității ca Banca Centrală Europeană (BCE) să înghețe temporar reducerile ratelor dobânzilor.

În opinia sa, Euriborul a reflectat două idei cheie care au fost repetate în cadrul recentelor ședințe ale BCE: că ne aflăm într-un punct rezonabil, cu o inflație care se situează în jurul valorii de 2%, și că instituția va continua să adopte o abordare prudentă și precaută, fără a se angaja la schimbări imediate în cadrul viitoarelor ședințe.

„Acest mesaj de întâlnire cu întâlnire a diminuat așteptările privind reducerile rapide și a menținut ratele la care băncile se finanțează reciproc oarecum mai ridicate, ceea ce afectează direct Euriborul”, explică aceiași analiști, adăugând că un alt factor important care explică evoluția recentă a Euriborului este costul forței de muncă.

Banca Centrală Europeană

„Tensiunile salariale ar putea continua să afecteze prețurile în viitorul apropiat”, spune Kelisto, care, în contextul actual, încă nu a exclus complet posibilitatea ca BCE să reducă ratele dobânzilor.

„Având în vedere acești factori și având în vedere că au mai rămas doar două ședințe ale BCE până la sfârșitul anului, considerăm că Euribor ar putea încheia anul mai aproape de un interval de 2% până la 2,1%”, conchid aceștia.

În mod similar, Simone Colombelli, directorul departamentului de credite ipotecare de la site-ul de comparare și consultanță ipotecară iAhorro, atribuie creșterea Euriborului menținerii ratelor dobânzilor de către BCE.

Închidere stabilă de sfârșit de an

Site-ul de comparații financiare HelpMyCash se așteaptă ca Euriborul, după o serie de creșteri în august și septembrie, „în concordanță cu pauza BCE în urma a opt reduceri între iunie 2024 și iunie 2025”, să închidă anul stabil, între 2,10% și 2,20%.

Conform cifrelor din septembrie, pentru o ipotecă medie de aproximativ 150.000 EUR pe o perioadă de 25 de ani, cu un spread de 1% față de Euriborul din septembrie, economiile la ratele ipotecare vor fi de aproximativ 61,65 EUR pe lună sau aproximativ 740 EUR pe an.

Dacă, de exemplu, ipoteca este de 300.000 €, cu aceleași caracteristici ca și cea anterioară, economiile vor fi de aproximativ 123,30 € pe lună și 1.480 € pe an.