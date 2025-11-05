De ce este investigată banca ING din Belgia în cazul de spălare de bani al fostului comisar european Didier Reynders

Ancheta este deschisă din 2023 la Parchetul din Bruxelles. Totul s-a precipitat după perchezițiile efectuate în două dintre reședințele politicianului: locuința principală din orașul Uccle și o a doua casă situată în Vissoul, în regiunea Valonia.

Acesta a fost interogat timp de mai multe ore de poliție, însă fără a fi reținut. Până acum, nu fusese inculpat oficial. Această inculpare nu anulează prezumția de nevinovăție, dar înseamnă că judecătorul de instrucție consideră că există suficiente probe care indică vinovăția sa.

Operațiunea a avut loc în momentul în care liberalul nu mai deținea funcții europene, deoarece Parchetul a dorit să aștepte până la expirarea imunităților de comisar european. Dacă ar fi dorit să efectueze perchezițiile mai devreme, ar fi trebuit să notifice Colegiul Comisarilor condus de Ursula von der Leyen, ceea ce l-ar fi informat pe suspect.

Reynders intenționa să obțină un nou mandat de comisar european din partea Belgiei, însă în timpul negocierilor partidul său a preferat-o pe actuala comisară pentru Pregătire și Gestionarea Crizelor și Egalitate, Hadja Lahbib, fapt care i-a provocat vizibil nemulțumirea față de presă.

Parchetul din Bruxelles suspectează că Reynders a spălat bani timp de mai mulți ani prin intermediul Loteriei Naționale, pe care a condus-o între 2007 și 2011, înainte de a deveni ministru al Economiei al Belgiei.

Sistemul ar fi funcționat astfel: el ar fi cumpărat vouchere electronice cu valori între 1 și 100 de euro, care puteau fi transferate într-un cont al instituției, pentru a participa apoi la jocuri de loterie cu numerar, iar câștigurile astfel obținute și „curățate” ar fi fost transferate în contul său personal.

ING, investigată de Parchetul Belgian

În luna august a ieșit la iveală că Parchetul belgian a deschis o anchetă împotriva băncii ING din Belgia, pentru posibil trafic de influență, în legătură cu același dosar de presupusă spălare de bani, scrie La Vanguardia.

Potrivit ziarului belgian „Le Soir”, Parchetul investighează dacă oficialii băncii l-au protejat pe politician după ce Banca Națională a Belgiei, care a deschis o inspecție a entității în legătură cu cazul Reynders, a constatat că au avut nevoie de mult timp pentru a raporta anumite mișcări suspecte.

Parchetul a confirmat ancheta și a precizat că aceasta a fost deschisă în luna mai, deși nu a oferit detalii suplimentare despre anchetă, care constituia în acel moment un dosar separat de cel care investiga dacă Reynders a comis într-adevăr o infracțiune de spălare de bani.

Fostul comisar european pentru justiție a depus aproape 700.000 de euro în numerar în contul său bancar ING între 2008 și 2018. Când a fost întrebat de bancă despre aceste depuneri, el a susținut că banii provin din vânzarea de opere de artă, o afirmație pe care a susținut-o și în fața Parchetului.

De la mijlocul anului 2018, el și soția sa au cheltuit o sumă mare de bani (aproximativ 200.000 de euro) pe bilete de loterie și și-au depus câștigurile în cont.

Însă ING a raportat mișcări suspecte autorităților de combatere a spălării banilor abia în 2023, când ancheta judiciară privind fostul ministru începuse deja în urma unei plângeri din partea Loteriei Naționale Belgiene.

Această întârziere este cea care a determinat ancheta Parchetului, în cadrul căreia Oficiul Central pentru Combaterea Corupției a interogat aproximativ cincisprezece persoane responsabile de entitate începând din iulie și i-a citat ca suspecți pe actualul și fostul director general al ING în Belgia, Peter Adams și Erik van den Heyden.