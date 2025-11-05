Fostul comisar european pentru Justiție, Didier Reynders, acuzat de spălare de bani și alte delicte

Fostul comisar european pentru Justiție, Didier Reynders, care era investigat din decembrie 2024 pentru presupusă spălare de bani, a fost oficial acuzat de acest delict și de „altul sau altele” neprecizate, potrivit publicațiilor belgiene Le Soir, Le Vif, De Standaard și a platformei de investigații Follow The Money, care au dezvăluit informația marți, scrie EFE

Acuzația a fost formulată pe 16 octombrie, după ce politicianul belgian a fost interogat de un judecător de instrucție.

Soția lui Reynders, Bernadette Prignon, magistrat onorific la Curtea de Apel din Liège (Belgia), a fost audiată la scurt timp după soțul ei, însă, deocamdată, nu a fost acuzată, informează Le Soir.

Nici unul dintre cei doi nu a dorit să facă declarații presei, adaugă aceeași publicație.

Acuzația formală nu anulează prezumția de nevinovăție, ci înseamnă că judecătorul de instrucție consideră că există probe concludente privind vinovăția. În plus, aceasta îi oferă suspectului drepturi, precum posibilitatea de a solicita accesul la dosarul cauzei.

Începutul anchetei

Politicianul belgian, care a ocupat și funcțiile de ministru de Finanțe (1999–2011) și ministru de Afaceri Externe (2011–2019), a fost comisar european până la 30 noiembrie 2024.

Investigația a început după o plângere depusă de Unitatea de Procesare a Informațiilor Financiare (Ctif) și de Loteria Națională a Belgiei, care au detectat tranzacții suspecte implicând sume mari de bani utilizate pentru achiziționarea de loterie electronică.

În luna august trecută, a ieșit la iveală că Parchetul belgian a deschis o anchetă împotriva băncii ING din Belgia pentru posibil trafic de influență, în cadrul cazului de presupusă spălare de bani.