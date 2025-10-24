Comisarul european al Belgiei: UE „nu este pregătită” să confiște activele rusești pentru un împrumut către Ucraina

Uniunea Europeană „nu este pregătită” să confişte activele ruseşti îngheţate, în valoare de 140 de miliarde de euro, pentru a oferi Ucrainei un împrumut mare, a declarat vineri comisarul european din Belgia.

Hadja Lahbib, fost ministru belgian de externe, a spus că este nevoie de mai mult timp pentru a reduce riscurile juridice și pentru ca acestea să fie împărțite corect între Belgia, celelalte țări ale Uniunii Europene și G7.

Declarațiile sale au fost făcute pentru Politico.

Ea a mai spus că unele state europene unde se află aceste active nu ajută suficient Ucraina. A refuzat, totuși, să numească exact aceste țări. Unele fonduri, de exemplu, se află în Franța, Luxemburg și Germania

Belgia, care deține cea mai mare parte prin compania financiară Euroclear, a folosit deja dobânzile din aceste fonduri pentru a susține efortul Ucrainei împotriva Rusiei.

„Nu suntem pregătiți. Este fără precedent. Este prima dată când facem acest lucru, așa că ne aflăm pe un teren pe care trebuie să-l explorăm foarte atent pentru a face față tuturor potențialelor consecințe.”, a spus Hadja Lahbib.

Ea a menționat că activele aparțin băncii centrale a Rusiei și sunt protejate de dreptul internațional.

„Belgia, dar și alte state membre sunt conștiente că trebuie să mergem mai departe cu prudență”, a spus ea.

Comisia Europeană ar urma să facă un plan prin care Ucraina să-și acopere lipsa de finanțare, relatează aceeași sursă.

Dacă cele 140 de miliarde de euro vor ajunge la Kiev, acestea ar acoperi nevoile țării pentru cel puțin doi ani.

„Dacă avem avocați buni, un sistem bun, sprijinul G7, al celor 27 de state membre și toate acestea sunt gata să își asume responsabilitatea față de Belgia, lucrurile pot merge repede. Întrebați-i pe ceilalți. Sunt pregătiți?”, a mai spus ea.