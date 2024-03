De ce merge atât de greu digitalizarea companiilor româneşti?

„Mai mult, mai repede, mai bine, mai uşor” sunt promisiunile pe care le face tehnologia deopotrivă în viaţa personală dar şi în cea profesională, arată Business Magazin. Cu toate acestea, fenomenul de digitalizare a companiilor nu este foarte rapid. Teama că ar putea pierde controlul asupra afacerilor. Dificultatea în a identifica realist, corect şi concret nevoile de digitalizare ale propriei companii. Deficitul de consultanţi în designul de proiecte de digitalizare, care să analizeze business-urile şi explice soluţiile tehnice. Sau bani insuficienţi pentru soluţii tehnice. Acestea sunt principalele bariere cu care se confruntă IMM-urile în terenul digitalizării, conform unui studiu realizat de firma de cercetare de piaţă Cult Research pentru compania Life is Hard, furnizor de tehnologie pentru companii şi comunităţi. Life is Hard este prima companie românească de software listata la BVB, piaţa AeRo, segmentul Premium, iar din 2021 face parte din indicele BET AeRO.

„O surpriză pozitivă dezvăluită de acest studiu este faptul că atât de mulţi respondenţi (84% dintre participanţii la studiu) declară că au auzit despre programele naţionale de digitalizare, ceea ce arată că IMM-urile au nevoie de acces la informaţii şi la oportunităţi”, declară Radu Moldovan-Petruţ, chief marketing officer, Life is Hard (LIH).

Companiile active în sectoare precum Industrie (prelucrătoare, alimentare etc) respectiv transport şi depozitare au avut în 2023 un nivel mediu de digitalizare, conform propriilor evaluări, în timp ce poziţiile din topul digital au fost ocupate de firmele din telecomunicaţii si tehnologie. Deşi 84% dintre respondenţi declarau că au auzit despre programele naţionale de digitalizare derulate în România, iar 27% afirmau că au şi aplicat la acestea, peste un sfert (26% dintre companiile aplicante) aveau în continuare dificultăţi în înţelegerea nevoilor tehnologice ale propriilor companii şi identificarea soluţiilor adecvate – blocaj resimţit cel mai puternic în agricultură.

Digitalizarea companiilor se referă la procesul prin care acestea îşi transformă şi adaptează operaţiunile, procesele, competenţele şi modelele de afaceri la noile realităţi digitale. Acest proces include implementarea de tehnologii digitale pentru a îmbunătăţi eficienţa, a creşte viteza de răspuns, a îmbunătăţi experienţa clienţilor şi a deschide noi canale de vânzare sau comunicare, explică Radu Moldovan-Petruţ. Tot el mai spune că „destul de neaşteptat a fost faptul că anxietatea digitală se manifestă activ şi în rândul unora dintre leaderii IMM-urilor (antreprenori şi echipe de top management) - probabil din cauza faptului că nu există programe de educaţie antreprenorială suficiente sau consistente în piaţa locală”.

Studiul derulat de Cult Research mai arată că IMM-urile care au depăşit o parte din blocaje si au făcut paşi relevanţi în a-şi automatiza mai multe procese interne (1 din 10, conform studiului), se declară mulţumite (75%) cu rezultatele obţinute în raport cu investiţiile si aşteptările lor iniţiale, respectiv iau în calcul în bugetele pentru 2024 sume destinate digitalizării. În plus, aproximativ jumătate dintre IMM-urile din România au implementat o soluţie de digitalizare în ultimii 3 ani, iar cele mai frecvent utilizate sunt soluţiile de contabilitate (57%), pontaj (43%), managementul vânzărilor (40%) şi securitate cibernetică (38%). Deşi într-un ritm mai lent, IMM-urile încep să perceapă digitalizarea ca pe un proces care aduce creştere şi plus valoare, dacă depăşeşte simpla renunţare la hârtie şi include componente de automatizare, dublate de un nivel crescut de securitate cibernetică.

„Cel mai mare plus al concluziilor studiului nostru este faptul că acele companii care depăşesc barierele pe care le au în faţa digitalizării văd rezultatele şi se declară mulţumite de decizia luată şi de impactul în business - atât angajaţii, cât şi echipele de management. Aceasta este o provocare naţională în 2024: cum creştem numărul IMM-urilor care încep digitalizarea? Imaginaţi-vă cum cum ar arăta economia României, având de trei ori mai multe companii digitalizate...”, mai spune Radu Moldovan-Petruţ, chief marketing officer, Life is Hard (LIH).

Reprezentanţii companiei enumeră cinci tendinţe de urmărit în 2024, pentru a creşte ritmul digitalizării IMM-urilor din România. Pe de o parte este vizibilă preferinţa pentru modelul de lucru de tip abonament, care oferă predictibilitate şi accesibilitate financiară, în locul plăţilor unice mari sau a costurilor ascunse. 37% dintre participanţii la studiu menţionează costurile cu soluţiile digitale ca fiind o provocare pentru companiile lor si îşi doresc transparenţă maximă în relaţia cu furnizorul lor.



În al doilea rând, industria IT are nevoie de o nouă etapă de dezvoltare de competenţe: soft skills. Astfel, creşte cererea pentru specialişti IT care nu au doar competenţe tehnice, ci şi abilităţi de a analiza, înţelege şi explica nevoile de afaceri ale IMM-urilor. Ghidarea echipelor clientului pe tot parcursul procesului este un aspect vital în implementarea soluţiilor digitale, iar investiţiile în acest domeniu din partea jucătorilor din IT care furnizează soluţii de digitalizare şi automatizare de procese devin un must-have în 2024. „Creşterea nivelului de digitalizare al IMM-urilor în România depinde de patru factori importanţi: îmbunătăţirea nivelului de literaţie digitală a antreprenorilor români, formarea unor specialişti în domeniul IT cu abilităţi de analiză a nevoilor şi design de soluţii adaptate acestor nevoi, creşterea încrederii antreprenorilor faţă de companiile de IT, respectiv adaptarea soluţiilor la bugetele disponibile din partea IMM-urilor. Practic, mediul antreprenorial românesc are nevoie de programe ample de educaţie digitală, care să pornească de la creşterea conştientizării nevoilor de digitalizare din companie”, explică Paul Acatrini, managing partner, Cult Research.

În al treilea rând, creşte nevoia de personalizare şi apetitul pentru securitate şi AI. Rezultatele studiului indică faptul că, în proporţie de 52%, IMM-urile îşi doresc soluţii tehnologice dezvoltate specific pentru nevoile şi particularităţile afacerilor lor. În acelaşi timp, interesul pentru soluţii de securitate cibernetică şi cele bazate pe inteligenţă artificială se află în curbă ascendentă, pe măsură ce IMM-urile încep să recunoască importanţa securităţii datelor şi eficientizarea proceselor prin tehnologie avansată.

Percepţia echipelor în cadrul acelor IMM-uri care au deja procese automatizate arată că majoritatea angajaţilor sunt mulţumiţi, iar munca lor este tot mai eficientă pe măsură ce nivelul de transformare digitală sporeşte.

În al patrulea rând, tendinţele indică faptul că managerii întreprinderilor mici si mijlocii vor să înţeleagă mai bine opţiunile şi tehnologia IT&C pentru a le integra eficient în afacerile lor. Însă pentru a identifica soluţiile potrivite pentru specificul business-ului este nevoie de creşterea nivelului de înţelegere digitală. Făcute corect şi cât mai rapid, campaniile de informare şi educare a mediului antreprenorial pot avea impact pozitiv direct asupra dezvoltării companiilor mici şi mijlocii.

Al cincilea lucru de urmărit în domeniu, punctează reprezentanţii Life is Hard, este puterea exemplului, un element de influenţă pentru decizia de start a „valului doi”. Acele IMM-uri care se află într-o etapă mai avansată de automatizare funcţionează ca influenţatori ai deciziei pentru companiile aflate la începutul drumului lor digital. Acestea au nevoie de confirmări si recomandări, de validarea faptului că firmele digitalizate în „primul val” au rezultate bune şi furnizori pe care se pot baza – conform studiului. „Digitalizarea începe să fie percepută nu doar ca un posibil avantaj competitiv, ci ca o necesitate de business pentru IMM-uri. Este încurajator să vedem că un număr tot mai mare de companii mici şi mijlocii recunoaşte importanţa acestui proces şi manifestă interes pentru investiţii în soluţii tehnologice adaptate nevoilor lor. Cu atât mai mult în contextul în care, la nivel european, unul dintre obiectivele deceniului digital este ca 90% dintre IMM-uri să atingă un nivel de bază al integrării tehnologiilor digitale in activitate, până în 2030”, conchide Cătălin Chiş, CEO şi preşedinte al Consiliului de Administraţie al Life is Hard.