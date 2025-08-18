Lovitură primită de Ungaria. Fluxul de petrol rusesc către Ungaria și Slovacia a fost întrerupt după atacul ucrainean. Amenințări de la Budapesta către Kiev

Spre deosebire de majoritatea celorlalte țări din UE, Ungaria a continuat să depindă de energia rusă de la invazia Moscovei în Ucraina. Importă cea mai mare parte a țițeiului prin conductele Druzhba, care traversează Belarus și Ucraina până în Ungaria și Slovacia, relatează Reuters.

Szijjarto a scris pe Facebook că a vorbit cu viceministrul rus al Energiei, Pavel Sorokin, care i-a spus că experții lucrează la repararea stației, dar nu este clar când vor fi reluate livrările.

„Acest ultim atac împotriva securității noastre energetice este scandalos și inacceptabil”, a scris Szijjarto. El nu a precizat când și unde a avut loc atacul.

„Este inacceptabil şi scandalos faptul că Ucraina a atacat din nou în Rusia conducta petrolieră care ajunge în Ungaria, perturbând aprovizionarea cu petrol a ţării noastre”, a precizat ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, pe Facebook.

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, nu a confirmat și nici nu a negat informațiile despre atac, dar a scris pe X că Ungaria „poate acum să trimită plângeri” la Moscova, nu la Kiev.

„Rusia, nu Ucraina, a început acest război și refuză să-l încheie. Ungaria a fost informată de ani de zile că Moscova este un partener nesigur. În ciuda acestui fapt, Ungaria a depus toate eforturile pentru a-și menține dependența de Rusia”, a scris Sybiha.

Operatorul slovac de conducte Transpetrol a confirmat că aprovizionarea cu petrol a Slovaciei prin conducta Druzhba a fost întreruptă.

„Compania noastră nu deține mai multe informații despre motivul suspendării, care se află în afara teritoriului Republicii Slovace. Transportul petrolului prin teritoriul slovac este asigurat și efectuat în conformitate cu planul de pompare”, a declarat compania.

Suspendarea livrărilor de petrol de luni vine după o întrerupere temporară săptămâna trecută, când armata ucraineană a declarat pe 13 august că dronele sale au lovit stația de pompare a petrolului Uniecha din regiunea Bryansk din Rusia.