Cifra de afaceri din industrie crește constant în iunie 2025. Energia și bunurile de consum, în frunte

În luna iunie 2025, cifra de afaceri din industrie pe total (piaţa internă şi piaţa externă) a crescut, în termeni nominali, atât faţă de luna mai 2025 cu 0,9%, cât şi faţă de luna iunie 2024 cu 7,5%.
Laura Buciu
Cifra de afaceri din industrie, în termeni nominali, în luna iunie 2025 comparativ cu luna precedentă, pe total, a crescut cu 0,9% datorită creşterii înregistrate în industria extractivă (+3,9%) şi în industria prelucrătoare (+0,8%).

Pe marile grupe industriale, creşteri au înregistrat: Industria energetică (+11,7%), industria bunurilor de uz curent (+3,7%) şi industria bunurilor intermediare (+1,8%). Scăderi au înregistrat industria bunurilor de folosinţă îndelungată (-4,3%) şi industria bunurilor de capital (-2,4%).

Iunie 2025 comparativ cu iunie 2024

Cifra de afaceri din industrie a crescut, în termeni nominali, în luna iunie 2025 faţă de luna corespunzătoare din anul precedent, pe ansamblu, cu 7,5% datorită creşterii înregistrate în industria extractivă (+26,6%) şi în industria prelucrătoare (+6,9%).

Pe marile grupe industriale, creşteri au înregistrat: industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+12,5%), industria bunurilor intermediare (+8,3%), industria bunurilor de uz curent (+8,0%), industria bunurilor de capital (+7,0%) şi industria energetică (+1,6%).

Perioada 1 ianaurie – 30 iunie 2025 comparativ cu perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2024

Cifra de afaceri din industrie a crescut, în termeni nominali, în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2025 comparativ cu perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2024, pe ansamblu, cu 3,1% datorită creşterii industriei extractive (+18,2%) şi industriei prelucrătoare (+2,6%).

Pe marile grupe industriale, creşteri au înregistrat: industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+14,2%), industria bunurilor de uz curent (+4,7%), industria bunurilor de capital (+4,6%) şi industria bunurilor intermediare (+2,1%). Industria energetică a scăzut cu 9,9%.