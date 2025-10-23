INS: Cifra de afaceri din industrie a crescut cu 3% în primele opt luni

Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI

Cifra de afaceri din industrie, în termeni nominali, în luna august 2025 comparativ cu luna precedentă, pe total, a scăzut cu 20,7% ca urmare a scăderilor înregistrate în industria prelucrătoare (-21,2%) și în industria extractivă (-6,7%).

Pe marile grupe industriale, scăderi au înregistrat: industria bunurilor de capital (-32,8%), industria bunurilor de folosință îndelungată (-23,7%), industria bunurilor intermediare (-18,8%) și industria bunurilor de uz curent (-11,4%). Industria energetică a crescut cu 7,3%.

Comparativ cu august 2024, cifra de afaceri din industrie a scăzut cu 3,2% ca urmare a scăderilor înregistrate în industria prelucrătoare (-3,3%) și în industria extractivă (-2,0%).

Pe marile grupe industriale, scăderi au înregistrat: industria bunurilor de capital (-9,0%), industria bunurilor de folosință îndelungată (-3,7%), industria bunurilor intermediare (-1,8%) și industria bunurilor de uz curent (-1,2%). Industria energetică a crescut cu 8,5%.

În primele opt luni ale anului, comparativ cu perioada similară din 2024, cifra de afaceri din industrie a crescut cu 3,0% datorită creșterilor înregistrate în industria extractivă (+14,4%) și în industria prelucrătoare (+2,6%).

Pe marile grupe industriale, creșteri au înregistrat: industria bunurilor de folosință îndelungată (+12,2%), industria bunurilor de uz curent (+4,0%), industria bunurilor de capital (+3,8%) și industria bunurilor intermediare (+2,7%). Industria energetică a scăzut cu 7,7%