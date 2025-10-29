Deputatul USR Claudiu Năsui îl laudă pe Rogobete: „Prima idee de reformă adevărată vine de la un ministru PSD”

Deputatul USR Claudiu Năsui afirmă că ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete (PSD), este „primul care pare că nu vrea doar să se vaite, ci chiar să facă ceva”, după ce acesta a vorbit despre necesitatea spargerii monopolului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS).

„CNAS este monopolul de stat care mai mult nu finanțează sănătatea decât o finanțează. Cea mai cunoscută frază din sistemul medical românesc fiind «s-a atins plafonul». Nu contează că ai cotizat toată viața, când ai nevoie de servicii medicale mai trebuie să mai dai încă o dată bani”, a scris Năsui pe rețelele sociale.

Liderul USR subliniază că sistemul actual îi afectează exact pe cei mai vulnerabili, care nu își permit să plătească suplimentar pentru tratamente, și acuză CNAS de „risipă legendară și corupție masivă”.

„Miliarde s-au dat pe sisteme IT complet disfuncționale, în numele digitalizării. CNAS nu are niciun interes să reducă risipa, să oprească furtul sau să fie mai eficient cu banii. Funcționează pe principiul «timpul trece, leafa merge»”, a adăugat deputatul.

Năsui susține că ideea de a deschide sistemul medical către competiție și alternative la monopolul CNAS este „corectă și necesară”: „Dacă dorința este sinceră de a le oferi românilor acces real la servicii medicale, nu doar pe hârtie, atunci această reformă trebuie sprijinită. Chiar dacă e ironic că prima idee de reformă adevărată din actualul guvern vine de la un ministru PSD, când e vorba de binele României trebuie să depășim tribalismul politic și să susținem ideile bune, indiferent de unde vin”.