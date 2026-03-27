Directorul general și executiv de dezvoltare ai Electrica, încă un mandat de patru ani. Director financiar provizoriu este un fost șef al Tarom. Planurile de investiții pentru 2026

Consiliul de Administrație al Societății Energetice Electrica S.A. (Electrica), la care statul român deține, prin Ministerul Energiei, pachetul majoritar de acțiuni, de 49,7%, a decis, în cadrul ședinței de vineri, la recomandarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare, acordarea lui Alexandru-Aurelian Chiriță a unui mandat de Director General (CEO) pe o perioada de 4 ani. Având în vedere că cel curent expiră la 31 decembrie, noul mandat este pentru perioada 1 ianuarie 2027 – 1 ianuarie 2031 (inclusiv).

În aceeași ședință, și Ioana – Andreea Lambru a primit un nou mandat de Director Executiv Direcția Dezvoltarea Afacerii (CBDO) pe o perioada de 4 ani, începând cu 16 martie 2027), până la data de 16 martie 2031 (inclusiv).

Consiliul de Administrație al Electrica l-a numit pe Costin-Ionuț Iordache, fost director general al Tarom, în calitate de Director Executiv Direcția Financiară (CFO) provizoriu, începând cu data de 1 aprilie 2026, până la dată de 31 decembrie 2026 (inclusiv).

Poziția este provizorie după ce, acum o lună, pe 26 februarie, Consiliul de Administrație al Societății a hotărât revocarea domnului Ștefan Alexandru Frangulea din funcția de Director Financiar, fără justă cauza, începând cu dată de 26 februarie 2026, această reprezentând ultima zi în care contractul de mandat produce efecte.

Plan de investiții în creștere

Consiliul de Administrație al Electrica a aprobat în ședința de vineri și valoarea consolidată a Planului de Investiții (CAPEX) al Grupului pentru anul 2026, în suma totală de 1,91 miliarde de lei, în creștere față de cel aprobat pentru anul trecut, de 1,54 miliarde de lei.

Din această valoare, investițiile defalcate pentru fiecare entitate din Grupul Electrica sunt:

Filiala de distribuție a energie electrică, Distribuție Energie Electrică România S.A. – 995 mil. RON

Societatea mamă – Societatea Energetică Electrica S.A.* – planul individual – 244,4 mil. RON

Filiala de furnizare de energie electrică și gaze naturale Electrica Furnizare S.A. – 46,7 mil. RON

Filiala de prestare servicii energetice – Electrică Serv S.A – 9,7 mil. RON

Sunwind Energy S.R.L. (SWE) – 5 mil. RON

New Trend Energy S.R.L. (NTE) – 143,4 mil. RON

Foton Power Energy S.R.L. (FPE) – 172,2 mil. RON

Crucea Power Park S.R.L. (CPP) – 297,7 mil. RON

Cota de piață

Grupul Electrica, jucător-cheie pe piața de distribuție, furnizare și producție a energiei electrice din România, precum și unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii energetice din țară, oferă servicii pentru aproximativ 4 milioane de utilizatori, acoperind 18 județe din trei zone geografice pentru distribuția energiei electrice (Transilvania Nord, Transilvania Sud și Muntenia Nord), și pe cuprinsul întregii țări pentru furnizarea energiei electrice și pentru întreținere și servicii energetice.

Din iulie 2014, Electrica, societatea holding a Grupului, este listată pe bursele de valori din București și Londra, având capital majoritar privat, fiind singura companie românească listată care activează integrat în domeniile distribuției, furnizării și producției de energie electrică, potrivit companiei.

Pe piața furnizării, compania este în funcție de numărul de clienți finali, cu 31,96%, urmată pe podium de PPC Energie și E.On Energie România, conform celui mai recent raport de monitorizare a pieței al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), pentru lua decembrie 2025.

De asemenea, Electrica Furnizare deține o cotă de 14,65% din piața cu amănuntul de energie electrică, în funcție de cantitățile de energie electrică vândute clienților finali, fiind pe locul trei, după Hidroelectrica și PPC Energie, potrivit raportului citat.