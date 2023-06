Disney+, la un an după lansare: Românii adoră Anatomia lui Grey, Star Wars şi Avatar

„Avatar: The Way of Water” a urcat pe primul loc, urmat de filmul „Prey” şi „ Black Panther: Wakanda Forever", "Doctor Strange în Multiversul Nebuniei" şi "Thor- Iubire şi tunere".

Franciza "Războiul Stelelor" a fost printre preferinţele spectatorilor români, serialele „The Mandalorian” , "Obi-Wan Kenobi" şi „Andor” fiind în top 10 cele mai urmărite seriale de pe platformă.

La capitolul seriale, "Anatomia lui Grey" s-a situat pe primul loc, urmat de "The Walking Dead". "She-Hulk", probabil unul dintre cele mai criticate seriale de pe Disney+ pe mapamondul internaţional, s-a clasat, în mod uimitor, pe locul 8 în topul preferinţelor românilor.

Familia Simpsons este pe locul 10, ceea ce înseamnă că românii încă iubesc seriale de comedie în familie.

Datele sunt oferite de JustWatch, cel mai mare ghid internaţional de streaming, cu 35 de milioane de utilizatori din 139 de ţări.

Potrivit unor statistici, în România sunt 150,000 de abonaţi la serviciul de streaming lansat de Walt Disney.