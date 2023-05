Doi foşti membri din Consiliul de Supraveghere al Transelectrica solicită compensaţii de 2,2 mil.lei

Compania naţională de transport de energie electrică Transelectrica (simbol bursier TEL) a informat piaţa de capital cu privire la cererile înregistrate la Centrul de Arbitraj de la Viena de către doi foşti membri ai Consiliul de Supraveghere din cadrul societăţii.

„Mircea Cristian Staicu (RO) VS. Transelectrica S.A. (RO). Prin intermediul acestei cereri de arbitraj, domnul Mircea Cristian Staicu a solicitat obligarea CNTEE «Transelectrica» S.A, la plata sumei totale de 1.140.634,51 lei; Mihaela Popescu (RO) VS. Transelectrica S.A. (RO). Prin intermediul cererii de arbitraj ante-menţionate doamna Mihaela Popescu a solicitat obligarea CNTEE «Transelectrica» S.A la plata sumei totale de 1.140.634,51 lei”, potrivit unui raport de la Bursa de Valori Bucureşti.

Transelectrica a avut un profit net de 80 de milioane de lei în T1/2023, de zece ori mai mare faţă de rezultatul din T1/2022, şi venituri operaţionale de 1,1 miliarde de lei, în coborâre cu 10% de la an la an. Compania este evaluată la circa 1,9 miliarde de lei, în contextul în care acţiunile TEL se tranzacţionează în creştere cu 36,5% în ultimul an, pe un rulaj de 61,5 milioane de lei.

„Pretenţiile formulate faţă de Companie reprezintă compensaţii în baza contractelor de mandat încheiate în aplicarea Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor nr. 9/28.09.2021, precum şi accesorii”, mai reiese din raport.