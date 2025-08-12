Financial Times: Fabricile de armament europene s-au extins într-un ritm de trei ori mai mare decât pe timp de pace

Asistăm la un proces de reînarmare istorică, la o extindere a fabricilor de armament europene într-un ritm de trei ori mai mare decât în timp de pace. Este concluzia unei analize a Financial Times, în care se arată că siturile de contrucții pentru fabricile de armament au crescut, ca întindere, de la 790.000 mp în 2020 – 2021 la 2,8 milioane mp în 2024 – 2025.

Analiza se bazează pe date radar satelitare privind 150 de facilități din cadrul a 37 de companii. Este evident că activitatea de contrucție în locațiile de producție de armament europene au fost accelerate de la invazia Rusiei în Ucraina.

Imagini din satelit indică semne clare de extindere a construcțiilor

Prin urmare, renașterea industriei europene de apărare se concretizează nu numai prin livrarea de subvenții publice sau în angajamente de cheltuieli, ci și în clădiri propriu-zise, într-o perioadă în care Uniunea Europeană învață (sau reînvață) să devină independentă în producția de armament, în contextul retragerii tot mai accentuate a sprijinului american.

Potrivit datelor furnizate FT de Agenția Spațială Europeană, aproximativ o treime din locațiile analizate au prezentat semne de extindere ale construcției sau inițieri de noi construcții.

Anvergura lucrărilor detectate indică în mod evident o schimbare de generație în reînarmare. S-a trecut acum de la producția de tip „just-in-time” la o adevărată bază industrială pentru un ritm alert al producției de armament.

„Schimbări profunde și structurale, care vor transforma industria de apărare”

„Acestea sunt schimbări profunde și structurale, care vor transforma industria de apărare pe termen mediu și lung. Odată ce începi să produci masiv proiectile, metalele și explozivii încep să circule, ceea ce reduce costul și complexitatea producției de rachete”, a declarat William Alberque, cercetător senior asociat la Asia Pacific Forum și fost director de control al armamentului în cadrul NATO, citat de FT.

Fotografii din satelit arată lucrări clare de excavare, premergătoare construcției, ridicarea de clădiri noi, asfaltare de drumuri, etc…

În general, reprezentanții fabricilor nu comentează aceste informații, invocând motive de securitate.

Una dintre cele mai extinse locații este un proiect comun între gigantul german Rheinmetall și compania ungară de stat N7 Holding, care au construit un amplasament uriaș pentru producerea de muniție și explozivi la Várpalota, în vestul Ungariei.

Construcțiile continuă, deoarece locația va produce și alte tipuri de muniție, potrivit FT.