Letonia se alătură inițiativei NATO de a cumpăra armament pentru Ucraina

În cadrul unei discuții telefonice între cei doi omologi, desfășurată vineri, Volodimir Zelenski l-a informat pe omologul său leton cu privire la situația diplomatică actuală a Ucrainei, partenerii străini, dar și situația actuală a Războiului din Ucraina.

Zelenski i-a împărtășit președintelui Letoniei și următorii pași pe care Ucraina îi va face în vederea negocierii unui posibil tratat de pace.

„Ucraina și toate celelalte țări europene au nevoie de o pace durabilă și de un viitor garantat. Este important să împărtășim aceeași viziune: acest lucru poate fi realizat prin sprijinul SUA și unitatea europeană. Am convenit să ne coordonăm eforturile”, a fost mesajul oficial publicat de Zelenski vinei după-amiază pe X.

Sprijin ferm al Letoniei pentru aderarea Ucrainei în UE și NATO

Zelenski a precizat că Letonia „sprijină ferm aderarea Ucrainei la UE, dar și la NATO”. Acesta a precizat că „apreciază foarte mult aceast punct de vedere”.

„Ucraina a făcut tot ce era necesar. Ar fi corect și just să se deschidă simultan primul grup de negocieri pentru noi și pentru Moldova. Letonia susține ferm aderarea Ucrainei atât la UE, cât și la NATO”, a declarat Zelenski.

Cei doi lideri au discutat și despre Lista Cerințelor Prioritare ale Ucrainei (PURL), mecanismul de finanțare al NATO pentru aciziționarea armamentului și a munițiilor SUA, în special rachete Patriot.

Letonia a confirmat disponibilitatea de a contibui financiar la achiziționarea armamentului

Într-o postare publicată pe X vineri, liderul leton Edgars Rinkēvičs a confirmat atât disponibilitatea de a finanța cumpărarea armelor de război pentru Ucraina, cât și sprijinul acordat în vederea integrării în UE.

„Am discutat despre eforturile continue pentru atingerea unei păci juste și durabile. De asemenea, am informat că Letonia va sprijini noua inițiativă a NATO de înarmare a Ucrainei (PURL). Am reafirmat că Letonia va susține accelerarea procesului de aderare a Ucrainei la UE”, a scris liderul leton vineri după-amiază pe X.