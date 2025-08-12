O mare companie din europa, prezentă și în România, pariază pe plasticul chinez. Detaliile din spatele strategiei

Ingka Investments, vehiculul de investiții al Ikea, investește pentru prima dată într-un proiect circular din China. Pentru a promova utilizarea mai durabilă a plasticului, gigantul de mobilier investește în Re-mall, o companie care reciclează ambalaje de consum.

Re-mall dezvoltă polipropilenă reciclată transparentă, destinată utilizării în produse noi. Lukas Visser, șeful departamentului de investiții circulare al grupului Ingka, explică: „Rețeaua puternică de furnizori a Re-mall și parteneriatele cu principalii furnizori de servicii de livrare a alimentelor din China le permit să creeze un impact la scară largă pe piața locală a reciclării. Prin investiția în Re-mall, dorim să amplificăm acest impact pentru a contribui la rezolvarea problemei globale a deșeurilor din plastic și la tranziția către o economie circulară.”

Cantitatea exactă a investiției nu a fost făcută publică, dar injectarea de capital este suficient de mare pentru a confirma angajamentul pe termen lung al lanțului suedez în China – dincolo de magazinele proprii, a spus președintele Ikea China, Pontus Erntell, într-un comunicat de presă. „Avem atât responsabilitatea, cât și oportunitatea de a conduce accelerarea economiei circulare”, a adăugat Erntell, potrivit RetailDetail.eu.

Locația de producție a Re-mall din provincia Jiangxi este strategic poziționată între marile aglomerări urbane din Delta Râului Pearl și Delta Râului Yangtze – regiuni care adăpostesc sute de milioane de oameni. Cu capitalul suplimentar, compania intenționează să își extindă capacitatea de procesare și gama de produse.

CEO-ul Zhu Kuan vede în Ingka un partener strategic important: „Împreună, ne propunem să transformăm deșeurile din plastic în resurse valoroase, contribuind la un planetă mai curată și un viitor mai responsabil.”