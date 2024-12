Există viaţă după AI? Ce vor face oamenii odată ce inteligenţa artificială îşi va face simţită prezenţa şi va schimba modul în care privim, muncim şi experimentăm lumea de azi

Inteligenţa artificială, începe să se infiltreze în tot mai multe domenii din economie. În prezent, AI-ul a început să apară în medicină, retail şi call centere. În viitor, ea promite să ajute oamenii la realizarea propriilor obiective, iar potrivit lui Sorin Anagnoste, prodecan FABIZ-ASE, ea poate spori productivitatea semnificativ.

„Concret, am un abonament la ChatGPT prin care îmi pot cumpăra boţi AI antrenaţi pe nevoile mele. Mai mult, îmi pot crea de la 0 asistenţi. Am 27 de GPTs pe care îi folosesc în task-urile mele de zi cu zi, iar cu ajutorul lor am devenit de cel puţin 3-4 ori mai productiv” a spus Sorin Anagnoste, conferenţiar şi prodecan FABIZ-ASE, în cadrul emisiunii de business ZF Live realizată cu spijinul Orange Business.

Mai mult, potrivit lui Sorin Anagnoste, pe lângă sporirea productivităţii, AI-ul va permite oamenilor să facă mai multă economie de timp şi să îşi folosească astfel timpul pentru activităţi mai plăcute sau unde absolut necesară implicarea lor.

„Totodată, încerc să îmi dau seama unde am eu minusuri în desfăşurarea activităţii mele. Pentru această problemă am nevoie de agenţi AI. Aceştia pot duce de la cap la coadă un task şi pot înţelege şi facilita realizarea task-urilor. De exemplu, dacă tu îmi dai un e-mail în care îmi ceri ceva, ei se pot uita în calendarul meu, găsesc un loc liber şi pot trimite inclusiv un meeting request. Ceea ce îmi salvează mult din partea administrativă şi mă lasă să mă concentrez unde am nevoie„a mai spus Sorin Anagnoste la ZF Live.