ASE lansează programul Education MBA, dedicat profesorilor, liderilor și experților în educație

„Astfel, numai 1.948 din numărul total de 240.000 dintre profesorii din învățământul de stat din România au absolvit studii și cursuri postuniversitare, așa cum arată cele mai recente date ale Ministerului Educației*, aferente anilor 2022–2023. Academia de Studii Economice din București lansează în premieră în România, prin școala sa de afaceri Bucharest Business School, un MBA dedicat profesioniștilor din educație.”, se arată în comunicatul transmis de ASE.

Doar 0,8% dintre profesorii din învățământul de stat au absolvit studii sau cursuri postuniversitare, potrivit unui raport al Ministerului Educației pentru 2022–2023. România are o rată scăzută a formării continue în rândul cadrelor didactice, ceea ce contribuie la rezultate slabe ale elevilor și la un nivel ridicat de analfabetism funcțional.

Pentru a sprijini obiectivul național de creștere a participării adulților la învățare pe tot parcursul vieții la 17,4% până în 2030 (față de 5,4% în 2022), Academia de Studii Economice din București, prin Bucharest Business School, lansează în octombrie programul „Economics of Education and Leadership MBA”, destinat decidenților, experților în educație și altor actori interesați de reformarea sistemului educațional.

„Fără investiții serioase în dezvoltarea profesională a profesorilor nu putem vorbi despre o educație de calitate. Acest MBA vine să acopere un gol major în oferta educațională românească și să contribuie direct la transformarea culturii organizaționale din școli. Mai mult, dezvoltarea profesională a cadrelor didactice poate avea un impact substanțial asupra formării generațiilor viitoare, totodată contribuind la o societate mai echilibrată și o economie mai solidă.” a declarat Vasile Alecsandru Strat, Decan al Bucharest Business School, ASE.

MBA în Economie și Leadership în Educație

Programul MBA în Economie și Leadership în Educație aduce elemente de leadership, management educațional, politici publice și inovare, oferind participanților formare academică de nivel înalt și instrumente practice pentru a produce schimbări în educație. Este destinat decidenților în politici educaționale, liderilor instituționali, inspectorilor școlari și reprezentanților mediului privat sau non-profit implicați în proiecte educaționale.

„Structurat pentru a răspunde nevoilor profesioniștilor activi, programul are o durată de doi ani, este organizat pe patru semestre, acoperind 16 module, iar formatul este hibrid, cu sesiuni fizice (70%) și sesiuni online (30%) susținute prin Zoom. Acest model de învățare combină flexibilitatea cu rigoarea academică, oferind o experiență de studiu adaptată unui ritm de lucru intens, dar concentrată pe impact real.”, se precizează în comunicat.