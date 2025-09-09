Radu Burnete: România poate transforma Portul Constanţa într-un hub strategic între Europa şi Asia

Radu Burnete a afirmat, marţi, după ce a participat la un program de „port leadership” organizat de Bucharest Business School şi ASE, că Portul Constanţa poate deveni un punct strategic esenţial de legătură între Europa, Asia şi Orientul Mijlociu. Oficialul prezidenţial a prezentat cinci direcţii prioritare pentru dezvoltare.

Prima vizează integrarea în strategia Uniunii Europene pentru Marea Neagră şi găzduirea în România a viitorului Black Sea Security Hub, alături de investiţii semnificative în marina militară şi apărarea de coastă.

„Securitate înseamnă prosperitate”, a punctat Burnete.

A doua prioritate este modernizarea conexiunilor rutiere şi feroviare, astfel încât fluxurile de mărfuri să poată fi direcţionate eficient din Constanţa spre Tulcea, Brăila, nordul ţării sau spre sud, prin Vama Veche şi Burgas.

În acelaşi timp, a treia direcţie o reprezintă consolidarea legăturii cu Dunărea, vitală în perspectiva reconstrucţiei Ucrainei.

Burnete a mai subliniat importanţa digitalizării şi a unei administrări eficiente a portului, precum şi combaterea corupţiei şi a evaziunii. Totodată, acesta a atras atenţia asupra nevoii de profesionişti bine pregătiţi şi a implicării companiilor private competitive în operarea portuară.

„Constanţa pierde trafic către porturi din Grecia sau Croaţia doar pentru că n-am făcut tot ce ţine de noi. Porturile sunt motoare economice, iar fiecare navă în plus înseamnă prosperitate şi influenţă regională pentru România”, a declarat consilierul prezidenţial, adăugând că Administraţia Prezidenţială va sprijini accelerarea investiţiilor necesare.

În vizita sa la Constanţa, Radu Burnete a trecut şi pragul Cazinoului recent restaurat, pe care l-a numit „o bijuterie”, îndemnându-i pe români să viziteze monumentul istoric.