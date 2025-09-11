Sub 1% din tineri urmează studii postuniversitare, deși facultatea este mai ieftină față de media țărilor UE

Sub 1% dintre tinerii din România aleg să urmeze studii postuniversitare, potrivit datelor publice, analizate de Bucharest Business School (BBS), program de studii din cadrul Academiei de Științe Economice din București.

Multe dintre programele de MBA din marile capitale UE, ajung să coste 10.000 EUR, în timp ce la noi în țară, un MBA în afaceri costă 4.500 de euro / an în Timișoara sau 2.000 de euro pe an în București.

Interesul pentru studiile postuniversitare, în scădere

În România, datele pe cicluri de studii arată o creștere a numărului de studenți înscriși la programele de licență și masterat, în timp ce numărul celor care urmează studii doctorale și postuniversitare este în scădere.

În anul universitar 2023-2024, la programele postuniversitare au participat 3.061 de persoane, cu 415 mai puține decât în anul anterior. 76,2% au urmat programe de licență, 19,3% – programe de masterat, 3,9% – programe de doctorat, iar sub 1% programe de studii postuniversitare, arată datele Raportului privind starea învățământului superior în România.

Accesul la educație este influențat și de statutul socio-economic al studenților și în unele cazuri și de lipsa mecanismelor de sprijin financiar – precum reducerile de taxe și bursele sociale – care pot fi soluții pentru a sprijini accesul echitabil la educație superioră.

România, codașă la numărul de absolvenți

România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește ponderea absolvenților de studii superioare (licență, master și doctorat) raportată la populația generală. Situația este îngrijorătoare și în rândul tinerilor cu vârste între 24 și 34 de ani: doar 23-26% au finalizat studii superioare, față de o medie europeană de 40-43%, arată Raport de diagnostic al educației și cercetării din România.

Costurile ridicate ale programelor MBA din alte țări europene, care ajung și la zeci de mii de euro, și dificultățile logistice legate de transport i-au descurajat adesea pe profesioniștii români să urmeze astfel de studii, arată BBS.

Programele postuniversitare atrag un procent infim din populație, doar 0,6%. Așadar, tot mai puțini tineri din România aleg să urmeze studii avansate, cu toate că ei câștigă calificare și experiență în domeniul în care activează.

Cele mai recente date arată că 5,7% dintre absolvenții de învățământ terțiar din România au obținut diploma în străinătate în 2022. Dintre cei care au studiat în România, doar 1% au mers în străinătate pentru o perioadă scurtă pe parcursul studiilor, comparativ cu media Uniunii Europene de 6,7%, potrivit Education and Training Monitor 2024.