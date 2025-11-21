Exporturile Japoniei au crescut la nivel global, dar au scăzut în Statele Unite din cauza tarifelor vamale

Exporturile Japoniei către SUA au scăzut cu 3,1%, marcând a șaptea lună consecutivă de scăderi față de anul trecut, potrivit datelor Ministerului Finanțelor, scrie AP.

Rămân îngrijorări cu privire la posibilul impact negativ al tarifelor americane.

Donald Trump a anunțat în iulie un acord comercial cu Japonia, impunând o taxă de 15% asupra mărfurilor importate din această țară.

Aceasta este mai mică decât rata de 25% pe care Trump a declarat inițial că o va aplica începând din august. Anterior, tarifele pentru majoritatea mărfurilor erau de 2,5%.

Importurile de soia din întreaga lume au crescut cu 37,3% față de anul trecut, în timp ce importurile de produse din fier și oțel au scăzut cu 17,1%.

Au crescut importurile din SUA

Importurile din SUA au crescut cu 20,9% în octombrie față de anul precedent, în special importurile de alimente, cum ar fi cerealele, precum și petrolul.

Exporturile către SUA au scăzut în ceea ce privește componentele pentru computere și alte mașini, precum și autobuzele și camioanele.

Însă exporturile Japoniei către Asia, inclusiv China, au crescut cu 2,1% luna trecută față de anul trecut. Exporturile către Hong Kong au crescut cu 19,2%, în timp ce cele către Taiwan au crescut cu 17,7%.

Ca urmare, Japonia și-a redus deficitul comercial global la 231,77 miliarde de yeni (1,5 miliarde de dolari) în octombrie, în scădere față de 499,95 miliarde de yeni (3,2 miliarde de dolari) în anul precedent.

Tensiuni cu China

Recent au apărut noi îngrijorări cu privire la comerțul cu China, după ce prim-ministrul Sanae Takaichi, prima femeie lider al țării, a făcut comentarii despre Taiwan care au provocat furia Chinei, determinând Beijingul să emită o notificare prin care sfătuia să nu se călătorească în Japonia.

Analiștii spun că Japonia ar putea încerca din ce în ce mai mult să exporte către alte țări asiatice, în loc să se bazeze în mare măsură pe exporturile către SUA pentru a menține creșterea economică.