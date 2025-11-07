Șeful Transgaz și omologii de pe Coridorul Vertical solicită autorităților de reglementare naționale creșterea rezervării de capacitate de tranzit pentru gazele către Ucraina

Directorul general al Transgaz, Ion Sterian, și șefii operatorilor de sisteme de transport al gazelor natuale de pe Coridorul Trans-Balcanic – parte din Coridorul Vertical de Gaze – au semnat, vineri, o scrisoare comună către autoritățile naționale de reglementare din România, Grecia, Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina, scrisoare prin care solicită aprobarea furnizării produselor speciale de capacitate Ruta 2 și Ruta 3, până în luna aprilie 2026. Acesta este considerată măsură esențială pentru consolidarea funcționării Coridorului Vertical de Gaze și pentru asigurarea unor fluxuri predictibile și sigure de gaze naturale în regiune.

Documentul a fost semnat în marja Reuniunii Ministeriale a Parteneriatului pentru cooperare transatlantică în domeniul energiei (P-TEC), care a avut loc la Atena, în prezența Secretarului american al Energiei, Chris Wright și a Secretarului american al Internelor, Doug Burgum, subliniind sprijinul transatlantic pentru dezvoltarea infrastructurii regionale de gaze și pentru diversificarea rutelor și surselor de aprovizionare.

În prezent funcțional produsul supergrupat de pe Ruta 1. Ucraina a primit pe 1 iulie primele cantități de gaze naturale prin Coridorul Vertical. Pe 23 iunie 2025 s-a desfășurat procesul de rezervare capacitate lunară pentru luna iulie 2025 pe punctele de interconectare ale SNT pentru produsul supergrupat de pe Ruta 1. La începutul lunii octombrie, șefii companiilor de pe traseul Coridorului Vertical au semnat un document pentru aprobarea cât mai curând posibil a prelungirii propuse pentru anul 2025/ 2026 a produsului temporar de capacitate lunară Ruta 1.

Ruta 2 pornește de la punctul de interconectare în sistemul naționat de transport din Grecia de la Amfitrini care preia gazele din FSRU Alexandropolis, apoi interconectorul Komotini – Stara Zagora din Bulgaria IGB, apoi T2 din Coridorul Transbalcanic, România -Ucraina – Moldova – Ucraina de la Grebeniki

Ruta 3 preia gazele din TAP-IGB -T2 din Coridorul Transbalcanic, România -Ucraina – Moldova – Ucraina de la Grebeniki.

Memorandumul de Înțelegere privind Coridorul Vertical a fost semnat inițial, în anul 2019, pentru trei ani, între operatorii de sistem din România – SNTGN TRANSGAZ, Bulgaria – BULGARTRANSGAZ, Ungaria – FGSZ, Grecia – DESFA, precum și ICGB – compania care operează interconectorul Grecia-Bulgaria – IGB, după ce în anul 2016, în cadrul reuniunii CESEC de la Budapesta, ministerele de resort din Grecia, Bulgaria, România și Ungaria au semnat o declarație comună a miniștrilor energiei pentru gazele naturale „Coridorul Vertical”.

Foto: Ion Sterian, Director General Transgaz România și Chris Wright, Secretarul american pentru Energie

Prin această inițiativă, OST-urile de pe Coridorul Trans-Balcanic urmăresc:

creșterea flexibilității și lichidității regionale prin continuarea produselor de capacitate dedicate;

facilitarea transportului gazelor naturale către Ucraina și Republica Moldova, cu impact direct asupra securității energetice;

valorificarea infrastructurii existente pe coridorul Grecia–Bulgaria–România–Republica Moldova–Ucraina, în linie cu obiectivele europene și euro-atlantice privind securitatea energetică.

Decizia autorităților de reglementare din cele cinci state va fi crucială pentru menținerea și extinderea acestor rute strategice până în aprilie 2026, într-un context regional marcat de nevoia de rute sigure, competitive și diversificate de transport al gazelor naturale.

Ce reprezintă Coridorul Vertical de Energie

„Coridorul Vertical de Energie este o inițiativă regională de importanță strategică, care va asigura transportul gazelor naturale din sudul către nordul Europei, aducând gaze din zona Mării Caspice (în special Azerbaidjan), precum și gaze naturale lichefiate (LNG) provenite din terminalele din Grecia și Turcia, inclusiv din Statele Unite ale Americii. Acest proiect contribuie direct la diversificarea surselor de aprovizionare, la creșterea rezilienței energetice a Europei Centrale și de Est și la reducerea dependenței de furnizori unici. România are un rol central în proiectul Coridorului Vertical, datorită poziției sale geografice strategice, a rețelei de interconectare și a infrastructurii dezvoltate, precum conducta BRUA, integrată în sistemul Coridorului Vertical. Acest lucru transformă România într-un nod regional de transport și distribuție a gazelor naturale și într-un promotor activ al rezilienței energetice europene și transatlantice”, arată reprezentanții Ministerului Finanțelor într-un comunicat.

Cronologia acordurilor

Ulterior, pe 1 decembrie 2022, șeful Trasgaz a semnat, la Atena, în marja celei de-a 22-a reuniuni a Summitului World LNG, nou Memorandum de Înțelegere (MoU) privind Coridorul Vertical, care, ca noutate față de versiunea precedentă ce expira în acea lună, include ca parte semnatară și compania Gastrade din Grecia, proprietarul, dezvoltatorul și operatorul terminalului offshore de GNL din nordul Greciei, de la Alexandroupolis.

În ianuarie 2024, cooperarea pentru Coridorul Vertical a fost consolidată prin semnarea unui Memorandum de Înțelegere care prevede participarea a trei noi operatori de transport de gaze naturale, Vestmoldtransgaz din Republica Moldova, companie controlată de Transgaz, GTSO din Ucraina și Eustream din Slovacia. Documentul a fost semnat cu ocazia Reuniunii la Nivel Înalt pentru Conectivitate în Europa Centrală și de Est (CESEC) de la Atena.