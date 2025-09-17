Fed pregătește prima reducere a dobânzii din 2025, pe fondul presiunilor exercitate de Trump

Este aproape sigur că banca centrală americană va reduce dobânda după reuniunea sa de două zile, iar piețele anticipează o scădere de 0,25 puncte procentuale, pe fondul slăbirii pieței muncii, notează AFP.

Rămân însă incertitudini legate de ritmul și amploarea reducerilor viitoare, în condițiile în care decizia este complicată de presiuni politice și diviziuni interne.

În prezent, dobânda-cheie se află în intervalul 4,25%–4,50%, nivel menținut din decembrie, în timp ce inflația rămâne peste ținta de 2% a Fed.

Președintele SUA, Donald Trump, exercită de luni de zile presiuni asupra băncii centrale pentru reduceri semnificative ale dobânzilor.

În august, Trump a demis-o pe guvernatoarea Lisa Cook, declanșând un proces juridic care risca să o împiedice să participe la reuniunea privind politica monetară. Însă o curte de apel americană a decis luni că Lisa Cook își poate păstra deocamdată funcția.

În paralel, Trump l-a numit în Consiliul guvernatorilor pe Stephen Miran, consilierul său economic de la Casa Albă, într-o procedură finalizată chiar înainte de începerea ședinței Fed.

Confirmarea rapidă a lui Miran ridică semne de întrebare privind independența Fed.

Economiștii anticipează o ședință tensionată, cu opinii divergente între guvernatori. Unii ar putea susține o reducere mai mare, de 0,50 puncte procentuale, în timp ce alții ar putea vota pentru menținerea dobânzii, invocând inflația încă ridicată.

O percepție de politizare a Fed ar putea duce la volatilitate mai mare pe piețele financiare, la o creștere economică mai slabă și la inflație mai ridicată, avertizează analiștii.