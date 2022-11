Gala ZF 24 de ani. Adrian Sârbu, fondatorul ZF: Acum 24 de ani, România avea un PIB de 40 de miliarde de euro, astăzi avem de 7 ori mai mult. Întrebarea mea în fiecare an a fost de ce nu puteam să avem şi mai mult?

Acum 24 de ani, România avea un PIB de 40 de miliarde de euro, astăzi avem de 7 ori mai mult. Întrebarea mea în fiecare an a fost de ce nu puteam să avem şi mai mult? De ce polonezii au 560 de miliarde de euro? Şi sigur că în momentul în care mă întreb, mă gândesc şi la cei trei mari jucători din România de astăzi în economie, statul - care din nefericire este, prin reprezentanţii lui - şi nu e o chestie de emoţie sau atitudine, e o chestiune de realiate, cel mai mare divizionar în alocarea de capital din România, apoi businessul internaţional, aşa-numitele multinaţionale, dar şi companii mici care fac business în România, şi nu în ultimul rând, businessul românesc, care s-a născut, şi care astăzi este aproape la egalitate ca şi output cu multinaţionalele, a declarat Adrian Sârbu, fondatorul ZF, în cadrul galei ZF 24 de ani.

Ce a mai declarat Adrian Sârbu

- Noi încă nu ştim ce s-a întâmplat în ultimii 2-3 ani, de ce am avut pandemie, de ce a mers în sus şi în jos, ce e cu războiul, creează creştere, nu creează.

- Nu mai ştim unde e creştere, unde nu e, când e criză, când nu e.

- Acum 24 de nu totul era în criză în România şi eram fericiţi că vom ajunge şi noi să nu mai avem criză, să avem creştere economică.

- PIB-ul era de 40 de miliarde de euro, astăzi sunt 280 de miliarde de euro. Eu cred că ZF a adus comunităţii pe care o reprezintă aici încrederea. Asta a adus şi în 98 şi 99 şi astăzi.

- Întrebarea mea în toţi aceşti ani a fost dacă între 98 şi 2022 am crescut economic cu 3-4% pe an, avem noi o problemă să creştem cu 5-6%? Nu cred, poate chiar mai mult. China a crescut o medie de 10% ani de zile, noi de ce nu putem creşte 5-6%? Am fi avut 400 de miliarde de euro PIB în România.

- Astăzi, în 2022 România arată foarte bine. Niciodată în această ţară nu au existat 20-30 de ani de creştere economică. Să spunem 24. De ce nu am crescut 5-6%? Dumneavoastră, comunitatea de business, manageri, antreprenori, tehnocraţi, inclusiv cei care aţi lucrat în Guvern, dar în primul rând cei din sectorul privat, nu v-aţi implicat. Nu v-aţi implicat, nu ne-am implicat. Am lăsat clasa politică să evolueze cum a evoluat şi ne-am mulţumit să o blamăm. Clasa politică nu e născută să facă business, dar vedem cât de critic este să ai să fi avut o decizie bună în energie, mâine-poimâine o să vedem ce înseamnă în sectorul militar, să nu mai vorbim de celelalte sectoare strategice.

- Eu vreau să vă întreb la 24 de ani de ZF - de ce nu putem face asta?

- E târziu acum? Nu. Am pierdut 100 de miliarde, poate 150-200 de miliarde din PIB, pentru că noi, oamenii de business, nu ne-am implicat. Că ne-a fost comod.

- De ce nu investiţi în media? Din acelaşi motiv în care nu investiţi în politică, înseamnă a vă ocupa. Dacă aţi fi investit în politică atunci poate unul din Fraţii Pavăl să fi fost primar la Bacău.

- Cum ar fi fost să ia domnul Pavăl şi să spună acum 10 ani daţi-mi mie autostrăzile din Moldova, să fac cum am făcut magazine şi vi le făceam. Cu fonduri europene, investiţii atrase de la români, şi aşa mai departe.

- Hai să ne întrebăm: are cineva habar care a fost cel mai de impact proiect privat-stat pentru viitorul României în ultimii 25 de ani? Campania Pro-NATO. Cum era astăzi dacă nu eram în NATO? Hai să ne uităm la Ucraina. Cum ar fi fost dacă ţinta numită Schengen era asumată de comunitatea de business?