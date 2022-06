Geniul din spatele Facebook demisionează. În cei 14 ani în companie Sheryl Sandberg a contribuit la transformarea Facebook într-un gigant al publicităţii şi într-una dintre cele mai puternice companii din industria tehnologică

Sandberg s-a alăturat Facebook la începutul anului 2008, fiind adjunctul directorului general şi cofondator al Facebook, Mark Zuckerberg, şi a contribuit la transformarea Facebook într-un gigant al publicităţii şi într-una dintre cele mai puternice companii din industria tehnologică, cu o capitalizare de piaţă care a depăşit la un moment dat 1.000 de miliarde de dolari, relatează CNBC.

Javier Olivan, directorul de creştere al companiei, va prelua funcţia de COO în această toamnă. Sandberg, care l-a informat pe Zuckerberg despre decizia sa la sfârşitul săptămânii trecute, va continua să facă parte din consiliul de administraţie al Meta.

"În următoarele câteva luni, Mark şi cu mine vom face tranziţia între subordonaţii mei direcţi", a declarat Sandberg într-o lungă postare pe Facebook în care a discutat despre demisia sa. Meta plănuieşte, de asemenea, o reorganizare internă care să însoţească această schimbare, a spus Zuckerberg.

Meta a fost criticată în ultimii ani pentru influenţa sa masivă, pentru lipsa de succes în stoparea răspândirii dezinformărilor şi a materialelor dăunătoare şi pentru achiziţiile unor rivali de odinioară, precum Instagram şi WhatsApp. Zuckerberg şi alţi directori au fost forţaţi să depună mărturie în faţa Congresului american de mai multe ori în ultimii trei ani.

Vorbind la CNBC, Sandberg a declarat că decizia de a se retrage îi va permite să se concentreze mai mult asupra activităţii sale filantropice. Ea a precizat că mutarea nu este cauzată de actuala încetinire veniturilor din publicitatele ale Facebook.

Sandberg a profitat de succesul ei cu Facebook pentru a-şi ridica propriul profil. În 2013, ea a lansat cartea "Lean In: Women, Work, and the Will to Lead", axată pe provocările cu care se confruntă femeile la locul de muncă şi pe ceea ce pot face pentru a-şi avansa în carieră.