Ministrul Economiei: Să nu îi sufocăm pe cei de la care vrem să strângem taxe

„În viteza asta printre „pachete de măsuri” – 1, 2, 3, x – nu trebuie să uităm două lucruri: să nu îi sufocăm pe cei de la care vrem să strângem taxe și să nu mai ocolim eliminarea privilegiilor, indiferent ce nume și forme au luat în ani de zile”, a scris pe Facebook, Ministrul Economiei și Digitalizării, Radu Miruță.

Ministrul face referire și la proiectul lansat de curând în dezbatere publică de Secretariatul General al Guvernului pentru modificarea legii prin care sunt selectați cei din companiile de stat. Proiectul este necesar, precizează Miruță, dar „Nu face mare lucru în forma actuală, ci betonează și mai tare betonul proaspăt turnat înaintea formării acestei coaliții. Ei bine, aici trebuie să discutăm politic, în coaliție, după ce tragem fiecare aer în piept. Eu, cel puțin, am o listă cu propuneri pe care am s-o transmit în ședințele de coaliție, când acestea se vor relua. Azi n-a fost să fie, dar lucrurile bune se fac cu răbdare și consecvență”.

Ministrul Economiei arată că afacerile mici nu trebuie să aibă de suferit prin impunerea unor plafoane

„Creativitatea și stimularea afacerilor mici nu pot fi limitate printr-o sumă de bani sub pretextul că astfel elimini firmele-fantomă care atârnă în statul român. 8.000 RON, noua valoare propusă ca prag minim pentru capitalul social al unei firme, e o treaptă cam bruscă și e datoria mea, ca ministru al Economiei, să am grijă să nu se transforme într-un zid pentru antreprenori. Îi înțeleg rațiunea, dar e un filtru prea grosolan pentru problema pe care vrea să o rezolve. Sunt pedepsite prea multe inițiative oneste pentru câteva firme-fantomă. Da, problema trebuie reolvatǎ, dar cu o granularitate mai fină, nu ridicând brusc un astfel de zid pentru toată lumea. Și pentru asta e nevoie de discuție la masa coaliției”, a precizat Radu Miruță.

Statul trebuie să fie corect și transparent, în relația cu antreprenoriatul, iar cetățeanul care pornește la drum să fie serios și responsabil. Asta înseamnă, în opinia ministrului Economiei, respect reciproc, nu taxe descurajante.

„Înțeleg diferențele de viziune în politica publică dintr-o astfel de coaliție. Sunt legitime. Dar înțelept este să te așezi la masă și să aduci argumente raționale. În final, asta înseamnă politică de calitate și încredere în fața alegătorilor fiecăruia”, a concluzionat Radu Miruță.