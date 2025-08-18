Grupul Transgaz și-a crescut profitul net de aproape trei ori în primele șase luni, față de primul semestru din 2024. Rezultatul companiei este două ori mai bun decât cel bugetat

Grupul Transgaz a avut în primul semestrul un profit net de 518,96 milioane de lei, față de 183,85 milioane de lei în semestrul întâi din 2024, respectiv o creștere de 282%, cu 335,11 milioane de lei.

Profitul brut consolidat a realizat la 30 iunie 2025 a înregistrat o creștere de 272% respectiv cu 382,9 milioane de lei.

Veniturile din activitatea de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții a înregistrat o creștere de 140% față de veniturile realizate la 30 iunie 2024, respectiv o creștere de 405,67 milioane de lei.

Cheltuielile de exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform au avut o creștere de 112% față de 30 iunie 2024, nivelul acestora fiind cu 100,13 milioane de lei mai mare.

Rezultatul global individual al SSNTGN arată un profit net cu 225,78 milioane de lei mai mare decât cel prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli pe semestrul I, respectiv o creștere de 196%.

Grupul Transgaz este format din Societatea Națională de Transpoport Gaze Naturale Transgaz, societatea-mamă, Eurotransgaz SRL, Vestmoldtransgaz SRL, operatorul național de sistem și transport din Republica Moldova, și Petrostar SA, companie reprezentativă în domeniul cercetării, ingineriei tehnologice și proiectării pentru industria extractivă de petrol și gaze din România, la care Transgaz a cumpărat pachetul majoritar într-o tranzactie finalizată în luna mai.

Transportă circa 90% din totalul gazelor naturale consumate

Transgaz este o companie controlată de stat, prin Secretariatul General al Guvernului (SGG), care deține 58,5% din acțiuni. În ceea ce privește numărul de acționari, la data de 25 iunie 2025 erau înregistrați 18.460 acționari, cu 684 de acționari mai mulți față de data de 31 decembrie 2024, potrivit raportului citat.

Capitalizarea Transgaz a ajuns luni, la închiderea bursei, de 9,05 de miliarde de lei.

Compania deține statutul de monopol în transportul gazelor naturale din România și vehiculează circa 90% din totalul gazelor naturale consumate.

Capacitatea de transport intern și internațional a gazelor naturale este asigurată prin rețeaua de 14.030,4 kilometri de conducte magistrale de transport și racorduri de alimentare cu gaze naturale, din care gazoductul BRUA are 481 de kilometri.

La sfârșitul semestrului I 2025 importul/exportul de gaze naturale în/din România se realiza prin șapte puncte de interconectare transfrontalieră.