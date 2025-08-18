Guvernul vrea să taie numărul de membri din CA-urile companiilor de stat, dar și reducerea remunerațiilor și a posturilor din trei autorități naționale

Guvernul vrea să modifice și să completeze celebra Ordonanță de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice și unele măsuri pentru eficientizarea activității unor autorități, astfel încât se se încadreze în noua strategie fiscal bugetară de reducere a cheltuelilor, după cum arată un proiect publicat pe platforma SGG pe 14 august și aflată în consultare publică timp de zece zile, până pe 25 august.

Conform procedurii legislative, odată aprobat, proiectul de lege este trimis spre dezbaterea celor două camere ale Parlamententului.

Proiectul este elaborat la inițiativa Secretariatului General al Guvernului și a Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, conform notei de fundamentare, care detaliază „măsurile urgente care au ca scop reducerea cheltuielilor publice și eficientizarea companiilor de stat”.

„Astfel, în vederea consolidarea stabilității financiare a României, respectarea angajamentelor fiscale și standardelor europene, precum și transparentizarea gestionării banului public, în contextul necesității de optimizare a cheltuielilor publice generat de prevederile Ordonanței de Urgență nr.156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, și de creștere a eficienței în sectorul companiilor de stat, Guvernul României a inițiat un amplu proces de eficientizare și de restructurare a companiilor de stat”, se arată în proiect.

Astfel, în ceea ce privește indicatori-cheie de performanţă (ICP), care reprezintă indicatori de performanţă obligatorii prevăzuţi în anexa la contractul de mandate al administratorilor și directorilor întreprinderilor publice, poriectul prevede ca pentru o abordare echilibrată a evaluării performanţei şi a componentei variabile, este necesar ca ponderea indicatorilor financiari să fie superioară celor nefinanciari.

Astfel, de la ponderea de 25 – 50% a indicatorilor financiari, se propune creșterea la 50-75%.

Noi proceduri de selecție

În ceea ce privește selectarea experților independenți care să realizeze recrutarea administratorilor/directorilor întreprinderilor publice, documentul arată că actuala reglementare cuprinde condiții permisive în selectarea experților independenți care să realizeze recrutarea administratorilor/directorilor întreprinderilor publice și oferă unui număr larg de experți independenți, persoane fizice sau juridice, specializate în recrutarea de resurse umane, să participe la procedurile de selecție.

Potrivit proiectului, pentru întreprinderile publice de la nivel local, precum și în cazul expertului independent care participă la selecția conducerii AMEPIP, criteriile propuse sunt utile și corecte, în condițiile în care la asemenea achiziții de servicii, de o valoare pecuniară redusă.

„Cu toate acestea, în cazul întreprinderilor publice care au un număr mare de angajați și o cifră de afaceri de peste 7.300.000 de euro se impune ca selectarea administratorilor/directorilor să fie realizată de companii specializate în recrutarea de resurse umane, cu experiență și rezultate apreciabile. În acest mod companiile de stat ar beneficia de selectarea unor conduceri profesioniste și care să asigure profit”, se arată în proiect.

Astfel, în cazul întreprinderilor publice care au un număr mai mare de 50 de angajați și o cifră de afaceri de peste 7.300.000 de euro se impune ca selectarea administratorilor/directorilor să fie realizată de companii specializate în recrutarea de resurse umane, este obligatorie pentru expertul independent prezentarea unui portofoliu de clienţi din ultimii 3 ani pentru selecţia administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private din care să rezulte că a prestat servicii de recrutare pentru minimum 7 clienţi, care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziţii, respectiv echipa de proiect să fie formată din cel puţin 5 experţi cu experienţă în recrutarea administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, concretizată cu ocuparea respectivelor poziţii sau cu finalizarea obligaţiilor contractuale din partea prestatorului.

În plus, pentru toate întreprinderile publice de la nivel central şi pentru cele de la nivel local care îndeplinesc cumulativ condiţiile de la art. 28 alin. (2), în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii raportului, AMEPIP emite un aviz conform prin care aprobă procedura sau o decizie, prin care dispune anularea procedurii ori măsuri de remediere, după caz.

Număr mai mic de membri în CA

O altă prevedere arată că, în vederea echilibrării bugetelor întreprinderilor publice și a eficientizării cheltuielilor, este nevoie de scăderea numărului de administratori/membri ai consiliilor de supraveghere.

Astfel, proiectul de act normativ propune stabilirea unui număr de trei membri pentru consiliile de administrație ale regiilor autonome. Membrii consiliilor de administrație, cu excepția reprezentantului autorității publice tutelare, trebuie să dețină experienţă de minimum 3 ani în conducerea societăţilor sau regiilor autonome.

În cazul societăţilor administrate potrivit sistemului unitar, acestea sunt administrate printr-un consiliu de administraţie format din trei membri, persoane fizice sau persoane juridice. Membrii consiliului de administrație, cu excepția reprezentanților autorității publice tutelare, trebuie să dețină experienţă de minimum 3 ani în funcţii de conducere în cadrul societăţilor sau regiilor autonome.

La societăţile administrate potrivit sistemului dualist, consiliul de supraveghere este format din cinci membri persoane fizice sau juridice, cu experienţă în conducerea societăţilor sau regiilor autonome.

Indemnizații reduse

Mai mult, o altă măsură considerată necesară vizează stabilirea unor indemnizații care să reflecte performanțe manageriale ale administratorilor și directorilor regiilor autonome.

Potrivit proiectului, remuneraţia membrilor neexecutivi ai consiliului de administraţie ai regiilor autonome nu poate depăşi maximum de două ori (față de trei ori în actuala OUG 109) media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de regia autonomă, la nivel de diviziune, conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii.

Remuneraţia membrilor executivi ai consiliului de administraţie este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară și o indemnizație variabilă. Indemnizaţia fixă lunară nu poate depăşi maximum de 2 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de regia autonomă, la nivel de diviziune, conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii.

Prin proiectul de act normativ se introduce o excepție la cuantumul remunerațiilor prevăzute mai sus pentru regiile autonome care au, cumulativ, o cifră de afaceri în ultimul exerciţiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro și au cel puţin 50 de angajaţi.

Componenta variabilă a remunerației membrilor executivi ai consiliului de administraţie nu poate depăşi în cazul acestora maximum de 4 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de regia autonomă.

Măsurile menționate mai sus au fost introduse și pentru societățile administrate atât în sistem unitar cât și în sistem dualist.

Spre deosebire de regiile autonome, în cazul întreprinderilor publice ale căror acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată componenta variabilă a remunerației membrilor executivi ai consiliului de administraţie nu poate depăşi maximum de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de regia autonomă.

Cei care nu sunt de acord cu reducerile vor fi revocați

Astfel, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a acestuui proiect, membrii consiliilor de administraţie/supraveghere, directorii întreprinderilor publice respectiv membrii directoratului, ale căror remuneraţii aflate în plată depăşesc aceste limite au obligaţia de a încheia acte adiţionale la contractele de mandat pentru încadrarea remuneraţiilor și beneficiilor în acestea.

Dacă părţile nu cad de acord asupra acestor modificări ele contractului de mandat, autorităţile publice tutelare/adunările generale ale acționarilor revocă din funcţie membrii consiliilor de administraţie/supraveghere, precum și directorii întreprinderilor publice/membrii directoratului, fără plata de daune-interese, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Totalul beneficiilor acordate membrilor consiliilor de administraţie/consiliilor de supraveghere/conducerilor executive într-un an de mandat nu pot depăși valoarea a două indemnizații fixe brute, cu aprobarea consiliului de administrație, potrivit proiectului.

Totodată, prin proiectul de act normativ se prevede ca prin regulamentul-cadru aprobat de AMEPIP să se stabilească tipurile de beneficii care se pot acorda de către societate administratorilor şi directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere şi membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist. În situații temeinic justificate, autoritățile publice tutelare pot stabili derogări de la plafonul maxim privind totalul beneficiilor acordate într-un an de mandat.

Procedură pentru selectarea reprezentanților acționarilor minoritari

Prin proiectul de lege se propune adoptarea unei proceduri prin care acționarii minoritari să-și poată numi reprezentanții în consiliul de administrație, în contextul organizării de către autoritățile publice tutelare a procedurilor de selecție legale pentru constituirea consiliilor de administrație.

Astfel, candidaţii propuşi de acţionarii minoritari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social subscris și vărsat al întreprinderii publice, în condiţiile aplicării metodei votului cumulativ pentru numirea tuturor membrilor consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere, nu participă la procedura de selecţie.

Acționarii minoritari notifică întreprinderea publică cu privire la intenția de a solicita aplicarea metodei votului cumulativ în termen de cel mult 15 zile de la data hotărârii adunării generale a acționarilor prin care s-a decis declanșarea procedurii de selecție a tuturor membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere al întreprinderii publice.

Propunerile de candidați se transmit autorității publice tutelare și AMEPIP în termen de 30 de zile de la data hotărârii adunării generale a acționarilor prin care s-a decis declanșarea procedurii de selecție. AMEPIP verifică candidaturile depuse și, în termen de 10 zile, emite un aviz conform care validează sau respinge propunerile de candidați, pe care îl comunică de îndată autorității publice tutelare și acționarilor minoritari. În cazul respingerii propunerilor de candidați, acționarii minoritari pot transmite o singură dată noi propuneri de candidați către autoritatea publică tutelară și AMEPIP în termen de 5 zile de la data primirii comunicării.

Autorități administrativ autonome mai „eficiente”

Proiectul vizează „măsuri pentru eficientizarea activității”, mai exact tăierea posturilor și salariilor din trei autorități naționale, respectiv Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM)

Astfel, conducerile executive ale ANRE, ASF și ANCOM trebuie, până la data de 30 septembrie 2025, să prezinte în ședința de Guvern o nouă organigramă care să prevadă o scădere de 10% a posturilor de specialitate și o scădere de 30% a posturilor din serviciile suport așa cum erau acestea conținute în organigramele și statele de funcții valabile la 1 ianuarie 2025.

Mai mult, până la data de 30 septembrie 2025 conducerile executive vor prezenta în ședința de Guvern o grilă de salarizare care să prevadă o scădere de 30% a tuturor salariilor și/sau indemnizațiilor personalului cuprins în statele de funcțiuni la data de 1 iulie 2025.

Pentru membrii Comitetului de Reglementare ai ANRE, pentru membrii Consiliului ASF, președintele și vicepreședinții ANCOM, nivelul salariului/ remunerației/ indemnizației, după caz, se va reduce cu 30% față de nivelul înregistrat în luna iulie 2025.

Potrivit proiectului, noile organigrame, state de funcții și niveluri de salarizare stabilite conform acestor prevederi vor intra în vigoare începând cu data la care vor intra în vigoare noile organigrame dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2026.

