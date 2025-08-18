Oficialii Ministerului Muncii, ai ASF, ai sindicatelor și ai Ministerului Afacerilor Externe (MAE) vor dezbate marți principalele prevederi ale proiectului legislativ ajuns în prim planul discuțiilor publice începând de vineri, 8 august, când a fost inclus pe agenda Guvernului.

Prezența oficialilor MAE vine în contextul în care această legislație este un capitol din procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), care va avea în luna septembrie o nouă rundă de evaluare.

Potrivit informațiilor Mediafax, proiectul de lege, pus în transparență decizională în iunie, trebuie cel puțin să fie adoptat de Executiv și să fie trimis la Parlament, nu neapărat să fie adoptat până la acea dată, pentru a respecta calendarul asumat în acest demers strategic național. Odată ajuns în cele două camere ale Legislativului, acest proiect poate suferi modificări în funcție de dezbaterile actorilor politici.

Pentru pregătirea dezbaterii de marți oficialii principalelor instituții implicate au avut săptămâna trecută o întâlnire tehnică.

Ce spun normele actuale

Conform prevederilor inițiale, legea de plată a pensiilor private trebuia adoptată din 2011, după trei ani de la înființarea fondurilor de pensii private în 2008.

Principalele nemulțumiri exprimate public cu privire la actualul proiect au vizat limitarea posibilității de plată unică a activelor la împlinirea vârstei de pensionare, respectiv o primă tranșă maximă de 25% și plata eșalonată pe 10 ani.

Actualele discuții tind spre mărirea procentului inițial de plată și spre scăderea numărului de ani pe care este eșalonată, după cum a declarat ministrul Muncii, Florin Manole, luni seara, în întâlnirea cu presa.

Potrivit actualelor norme tranzitorii până la intrarea în vigoare a legii de plată, sumele acumulate în contul Pilonului 2 pot fi încasate – la vârsta de pensionare sau de către moștenitori, în caz de deces al contribuabilului – într-o tranșă, printr-o plată unică, sau pe 5 ani, în 60 de tranșe lunare.

Mai exact, cei care au active care depășesc o valoare echivalentă a 12 indemnizații sociale trebuie să opteze dacă vor pe loc 25% din valoare și restul eșalonat sau direct eșalonată pe o perioadă calculată în funcție de mai mulți coeficienți.

La acea dată, valoarea medie a contului pentru Pilon II era de 18.381 lei, iar valoarea mediană a contului Pilon III era de 14.352 lei.Pragul actual este 15.372 lei, până la care se încasa printr-o plată unică, dat fiind că la data de 31.12.2024, valoarea indemnizației sociale stabilită pentru pensionarii din sistemul public de pensii era de 1.281 lei (12 x 1.281 lei = 15.372 lei.)

În fondurile de pensii private obligatorii sunt înscriși 8,3 milioane de români, adică majoritatea populației active a țării. Mai bine de jumătate (4,5 milioane) contribuie regulat, lună de lună, cu 4,75% din venitul brut, ca parte a contribuției de asigurări sociale CAS de 25%.

Cei mai mulți beneficiari de plăți din Pilonul 2 au fost cei pensionați pentru limită de vârstă (65%), iar plata unică a fost modalitatea preferată de a primi banii (74%), în perioada 2008 – 2024, potrivit datelor oficiale ale APAPR Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR), cei responsabili de gestionarea și creșterea contribuțiilor virate de contribuabili.

În luna august 2025 a fost depășit pragul psihologic de 1 miliard de euro la nivelul plăților deja efectuate către beneficiarii din Pilonul 2 și 3 de pensii private, astfel: