Germania a aprobat o reformă prin care copiii vor primi 10 euro lunar pentru viitoarea pensie. Măsura se aplică și copiilor românilor stabiliți în Germania

Reforma a fost adoptată de Bundestag cu voturile partidelor din coaliția de guvernare, CDU/CSU și SPD. Verzii și Die Linke au votat împotrivă, iar AfD s-a abținut, relatează Tagesschau.

Banii nu vor fi acordați direct familiilor, ci vor fi investiți pe piețele financiare, pentru a constitui economii destinate viitoarei pensii.

Pentru a intra în vigoare, legea mai trebuie aprobată de Bundesrat, camera care reprezintă cele 16 landuri germane.

Programul se va aplica și copiilor românilor care locuiesc în Germania

Potrivit noilor prevederi, copiii născuți începând cu anul 2020 și care au domiciliul sau reședința în Germania vor primi câte 10 euro lunar de la stat, de la vârsta de șase ani până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Programul se va aplica indiferent de cetățenie, astfel că și copiii românilor care locuiesc în Germania vor putea beneficia de contribuțiile statului, dacă îndeplinesc condițiile de eligibilitate.

Cum vor fi acordați banii

Părinții trebuie să deschidă pentru copil un cont de investiții la un furnizor autorizat, precum o societate de administrare a fondurilor de investiții.

Contul va fi deschis pe numele copilului și va funcționa asemănător unui plan simplu de economisire.

Potrivit Ministerului german al Finanțelor, eligibilitatea copiilor va fi verificată automat, prin compararea datelor cu cele deținute de Oficiul Federal Central pentru Impozite.

Contribuțiile statului vor fi virate direct în cont, trimestrial.

În cazul în care părinții nu deschid un astfel de cont, statul va investi automat contribuțiile într-un fond special administrat de Banca Centrală a Germaniei (Bundesbank).

Sumele acumulate vor fi destinate exclusiv pensiei și nu vor putea fi retrase, în principiu, înainte de împlinirea vârstei de 65 de ani.

Economiile ar putea ajunge la 53.000 de euro până la pensionare

Ministerul german al Finanțelor a realizat o simulare pentru a arăta cât ar putea crește economiile, presupunând că investițiile obțin un randament mediu anual de 7%.

Potrivit calculelor, cei 1.440 de euro depuși de stat ar putea ajunge la aproximativ 2.200 de euro până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Fără contribuții suplimentare suma ar putea crește până la aproximativ 53.000 de euro la vârsta de 65 de ani.

Autoritățile subliniază însă că aceste cifre reprezintă doar estimări, iar câștigurile nu sunt garantate. De asemenea, calculele nu țin cont de inflație sau de impozitele care vor fi aplicate ulterior.

Programul ar urma să înceapă în 2027. Cât va costa statul german

Programul va începe cu generația copiilor născuți în 2020. În fiecare an va fi inclusă o nouă generație, astfel că în 2027 vor deveni eligibili și copiii născuți în 2021. Cei născuți înainte de 2020 nu vor primi contribuția statului.

Guvernul german estimează că programul va costa 198 de milioane de euro în 2027. Cheltuielile vor crește treptat urmând să ajungă la aproximativ 411 milioane de euro în 2030.

La aceste sume se adaugă costurile administrative. În total, Comisia pentru buget a Bundestagului estimează cheltuieli de aproximativ 1,2 miliarde de euro pentru perioada 2027-2030.