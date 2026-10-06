Grinzile pentru Autostrada Sibiu-Pitești, produse la Racovița. De aici pleacă direct spre șantier

La Racovița funcționează fabrica D3, unul dintre cele două puncte de producție și depozitare a grinzilor necesare pentru această secțiune a autostrăzii.

Potrivit DRDP Craiova, elementele prefabricate sunt realizate local, apoi sunt încărcate și transportate către șantier, unde urmează să fie montate în structurile viitoarei autostrăzi.

Două puncte de producție pentru Secțiunea 3

Racovița este unul dintre cele două centre în care sunt produse și depozitate grinzile destinate Secțiunii 3 Cornetu-Tigveni. Cel de-al doilea punct se află la Cepari, în județul Argeș.

„Practic, drumul lor este unul direct: fabrică → transport → șantier”, a transmis DRDP Craiova.

Reprezentanții direcției precizează că „fiecare transport înseamnă un pas înainte pentru lucrările de pe A1 Sibiu–Pitești și pentru viitoarea legătură rutieră dintre Cornetu și Tigveni”.