Prima pagină » Economic » Grinzile pentru Autostrada Sibiu-Pitești, produse la Racovița. De aici pleacă direct spre șantier

Grinzile pentru Autostrada Sibiu-Pitești, produse la Racovița. De aici pleacă direct spre șantier

Grinzile prefabricate care vor fi folosite pe Secțiunea 3 Cornetu-Tigveni a Autostrăzii A1 Sibiu–Pitești sunt produse la Racovița și transportate direct către șantier, anunță DRDP Craiova.
Grinzile pentru Autostrada Sibiu-Pitești, produse la Racovița. De aici pleacă direct spre șantier
Sursa foto: DRDP Craiova - Facebook
Alexandra-Valentina Dumitru
06 oct. 2026, 07:27, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

La Racovița funcționează fabrica D3, unul dintre cele două puncte de producție și depozitare a grinzilor necesare pentru această secțiune a autostrăzii.

Potrivit DRDP Craiova, elementele prefabricate sunt realizate local, apoi sunt încărcate și transportate către șantier, unde urmează să fie montate în structurile viitoarei autostrăzi.

Două puncte de producție pentru Secțiunea 3

Racovița este unul dintre cele două centre în care sunt produse și depozitate grinzile destinate Secțiunii 3 Cornetu-Tigveni. Cel de-al doilea punct se află la Cepari, în județul Argeș.

„Practic, drumul lor este unul direct: fabrică → transport → șantier”, a transmis DRDP Craiova.

Reprezentanții direcției precizează că „fiecare transport înseamnă un pas înainte pentru lucrările de pe A1 Sibiu–Pitești și pentru viitoarea legătură rutieră dintre Cornetu și Tigveni”.

 

Recomandarea video

Fostul ministru Bogdan Ivan a trimis Corpul de control al Ministerului Energiei la Romgaz după ce compania de stat a refuzat să semneze un contract pentru achiziția de GNL din SUA din cauza prețului considerat prea mare
G4Media
Putea să fie adversarul României în Liga Națiunilor, dar a ales viața de nomad » A vizitat deja 130 de țări: de la Siria, la misterioasa Socotra
GSP.ro
Calcul complet. Câți ani trebuie să muncești ca să primești 6.000 lei pensie, la bătrânețe
Gandul
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2028
Cancan
FOTO. Ce imagini! Sorana Cîrstea, din nou cu zâmbetul pe buze, după despărțirea de fiul lui Ion Țiriac: „Octombrie călduros”
Prosport
Rusia amenință NATO cu armele nucleare. Avertisment dur pe fondul crizei din Marea Baltică
Libertatea
Fiica lui Ion Țiriac și-a început cariera la 29 de ani. Unde lucrează Ioana, departe de averea tatălui ei
CSID
O ofertă pentru pasionații care repară și meșteresc acasă: compresor Panzer redus la Dedeman
Promotor