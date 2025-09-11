Guvernul aprobă Programul strategic de dezvoltare a Aeroportului Băneasa 2025-2035

Guvernul României a aprobat joi Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu (AIBB-AV) pentru perioada 2025-2035, vizând modernizarea și creșterea capacității aeroportului.

Potrivit documentului adoptat, aeroportul va beneficia de un nou terminal cu facilități complete și o capacitate de procesare de minimum 800 de pasageri pe oră de vârf. Soluțiile de dezvoltare includ posibilitatea achiziționării sau exproprierii unor imobile din apropierea aeroportului, în conformitate cu legea.

Programul strategic are în vedere adaptarea infrastructurii aeroportuare pentru trafic aerian public, aviație generală și operațiuni de lucru aerian, atât pentru zboruri Schengen, cât și non-Schengen, respectând totodată legile și programul de dezvoltare al Aeroportului Henri Coandă București.

Printre principalele lucrări prevăzute se numără reorganizarea terminalului existent pentru echilibrarea fluxurilor de plecări și sosiri, construirea unui nou terminal și modernizarea pistei, platformelor și sistemului de balizaj. Capacitatea actuală a terminalului existent este de 600 de pasageri pe oră, iar reorganizarea și dezvoltarea terminalului vor asigura condiții optime pentru procesarea pasagerilor.

Programul include și dezvoltarea infrastructurii pentru aviația generală, creșterea capacității portante a platformelor și căilor de rulare pentru aeronavele de Categoria D, modernizarea sistemului de alimentare cu apă pentru hidranți de incendiu și implementarea unor măsuri de reducere a impactului asupra mediului și comunității locale.

Lucrările prevăzute de program au caracter de utilitate publică și sunt considerate obiective de interes național.