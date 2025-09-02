Heinz se rupe în două companii, la zece ani după fuziunea de 46 de miliarde de dolari

Conform NBC News, Kraft Heinz, unul dintre cei mai mari jucători globali din industria alimentară, va fi împărțit în două companii distincte.

Măsura vine după ani de dificultăți financiare și încercări eșuate de redresare.

Prima companie va include în principal mâncăruri ambalate și branduri consacrate precum Heinz, Philadelphia și Kraft Mac & Cheese, cu vânzări nete de 15,4 miliarde de dolari în 2024, dintre care 75% provenite din sosuri, creme și condimente.

Cea de-a doua companie va gestiona un portofoliu de produse de bază pentru America de Nord, inclusiv Oscar Mayer, Kraft Singles și Lunchables, având vânzări nete de 10,4 miliarde de dolari în 2024.

„Brandurile Kraft Heinz sunt iconice și iubite, dar complexitatea actuală ne îngreunează deciziile privind investițiile și prioritățile. Separarea ne va permite să alocăm resursele potrivite fiecărei divizii pentru a crea valoare pe termen lung pentru acționari”, a declarat Miguel Patricio, președintele executiv al consiliului.

Fuziunea din 2015, aplaudată inițial de investitori, și-a pierdut rapid atractivitatea pe fondul scăderii vânzărilor în SUA.

În 2019, compania a recunoscut probleme majore de contabilitate, a tăiat dividendul cu 36% și a înregistrat o depreciere de 15,4 miliarde de dolari pentru brandurile Kraft și Oscar Mayer.

Warren Buffett a admis atunci că Berkshire Hathaway a plătit prea mult pentru achiziție.

În ultimii ani, Kraft Heinz a vândut mai multe divizii, inclusiv cea de brânzeturi către Lactalis și brandul Planters către Hormel, în timp ce acțiunile sale au pierdut circa 60% din valoare față de momentul fuziunii.