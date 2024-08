Hidratarea e un „lux“ pe timp de caniculă: 2 din 10 români încă nu au acces la apă potabilă. În Ungaria toată populaţia are apă curată, iar în Bulgaria peste 95%. Medic toxicolog: „În România, încă sunt copii care se prezintă la medic cu intoxicaţii de la apă. Ei sunt cei mai vulnerabili.“

În vara lui 2024, când în unele zile temperaturile au depăşit 400C şi s-au resimţit ca 450C, iar medicii au subli­niat importanţa consumului de apă, România se confruntă cu o realitate cruntă: pentru 2 din 10 români, hidra­tarea este un „lux“, deoarece nu au acces la apă potabilă din surse sigure, conform datelor Organizaţiei Mon­di­ale a Sănătăţii şi UNICEF, cetrali­zate de Our World in Data. În schimb, în ţările vecine României situ­aţia este altfel. În Ungaria, întrea­ga populaţie are de apă curată, iar în Bulgaria peste 95% dintre locuitori sunt asiguraţi. Ce efecte are apa pe care o bem asupra sănătăţii?

„În România, încă sunt copii care se prezintă cu intoxicaţii de la apă, pentru că fântânile sunt dezinfectate cu anumite substanţe chimice care conţin nitraţi în cantităţi mari. Astfel, se oxidează hemoglobina şi duce la o situaţie care poate pune în pericol viaţa copiilor. Pesticidele, de aseme­nea, ajung cu uşurinţă în sol şi în apele subterane. De aceea este im­por­tant ca apele pe care le consu­măm să fie supuse unor analize toxi­cologice şi microbiologice“, a spus dr. toxicolog Radu Ţincu.

La nivelul Uniunii Europene, apa potabilă este reglementată printr-o di­rectivă privind calitatea a­pei desti­nate consumului uman, iar în majo­ri­tatea ţărilor vestice procentul popu­la­ţiei care are acces la apă pota­bilă din surse sigure este de aproape 100%. De exemplu, în Germania, pro­­centul este de 99,9%, în Olanda de 99,9%, în Anglia de 99,8%, în Franţa de 99,7% şi în Spania de 99,5%, conform da­telor statistice. Pe când, în România, încă sunt multe localităţi care nu au reţele de apă potabilă şi canalizare şi astfel procentul e de 82%, fiind cel mai mic la nivelul UE.

„E scump şi e dificil să faci analize în mod individual pentru apa pe care o bei, de aceea cel mai bine este ca autorităţile să se asigure că pot să aducă reţele de apă potabilă în toate localităţile României“, a explicat dr. toxicolog Radu Ţincu.

Medicul a subliniat că apa potabilă vizează mai multe aspecte legate de siguranţă, fie că vorbim de încărcătură microbiologică, adică de bacterii care sunt în apă, fie că discutăm de substanţe chimice cum ar fi: nitraţi, pesticide sau metale grele. În acest context, pentru apa care nu este supusă niciunei analize biochimice sau microbiologice, riscul să fie contaminată este mare. Copiii, care sunt cei mai vulnerabili, deoarece au o greutate corporală mică, pot ajunge la spital după ce consumă apă care nu este potabilă.

„Din păcate, în timp, şi acumularea de metale grele sau expunerea cronică la cantităţi mici de pesticide, care se regăseşte în aceste ape, determină o serie de boli cronice, inclusiv cancer. De aceea este important ce apă bem. O persoană poate să nu aibă niciun simptom consumând în fiecare zi apă contaminată, dar în câţiva ani efectele vor fi vizibile şi vor determina probleme de sănătate“, a precizat dr. toxicolog Radu Ţincu.