Hidroelectrica a semnat ordinul de începere a lucrărilor de retehnologizare a AHE Vidraru

Hidroelectrica a semnat marţi ordinul de începere a lucrărilor de retehnologizare a AHE Vidraru, ceremonia de semnare desfăşurându-se la CHE Vidraru, un simbol al ingineriei româneşti şi al excelenţei tehnologice.

Contractul, adjudecat de Asocierea formată din Electromontaj, Koncar – Engineering Co. Ltd. şi Butan Grup, are o valoare de 188.382.021 euro.

Această investiţie majoră va aduce tehnologii de ultimă generaţie şi soluţii inovatoare pentru modernizarea şi optimizarea funcţionării CHE Vidraru, contribuind semnificativ la stabilitatea şi eficienţa reţelei energetice naţionale, spune compania.

Obiectivele retehnologizării sunt creşterea puterii active a fiecărui hidroagregat de la 55 MW la minim 58,8 MW, cu menţinerea debitului maxim evacuat de 22,5 mc/s pe agregat (respectiv 90 mc/s total centrală), creşterea randamentelor hidroagregatelor şi implicit a randamentului global al amenajării, creşterea performanţelor şi rentabilităţii investiţiei peste nivelul iniţial, creşterea fiabilităţii, a disponibilităţii şi a siguranţei în exploatare pentru toate echipamentele şi instalaţiile amenajării, dar şi asigurarea volumului şi a calităţii serviciilor de sistem furnizate de CHE, introducerea unui sistem care să permită monitorizarea şi comanda centralizată din DHA/DEN, realizându-se astfel premisele flexibilităţii monitorizării funcţionării CHE; pregătirea echipamentelor şi instalaţiilor din CHE Vidraru şi de la celelalte obiecte ale amenajării pentru un nou ciclu de funcţionare.

„Retehnologizarea CHE Vidraru va creşte capacitatea de producţie a energiei regenerabile şi va avea un impact pozitiv asupra întregului sistem energetic naţional. Cel mai important, de această investiţie vom beneficia noi, toţi cetăţenii, precum şi mediul de afaceri din România, prin acces la energie sigură, la un preţ corect şi cat mai verde”, a declarat ministrul Energiei, Sebastian Burduja.

„Este o onoare să anunţ că, după 12 ani, semnăm primul contract de retehnologizare la o centrală de producţie a energiei electrice. Derularea acestui contract va fi o provocare pentru toţi. Succesul listării este o dovadă a progresului Hidroelectrica. Cel mai important obiectiv al mandatului meu este dezvoltarea proiectelor de investiţii în activele core ale business-ul companiei, astfel extinzând semnificativ durata de viaţă a echipamentelor pentru producţia de energie verde. Lucrările de retehnologizare vor dura şapte ani, timp în care ne propunem să atingem performanţe deosebite. Vă asigur de implicarea mea şi a colegilor mei. [...] După 58 de ani de funcţionare a uneia dintre principalele centrale hidroelectrice care contribuie semnificativ la echilibrarea sistemuui energetic naţional, acest proiect marchează un nou capitol de dezvoltare şi inovaţie. Este o responsabilitate pe care ne-o asumăm cu determinare, într-o perioadă în care producţia de regenerabile aduce provocări. Ne bucurăm să colaborăm cu Electromontaj, liderul consorţiului şi vă invit pe toţi să celebrăm acest moment" a declarat Karoly Borbely, CEO al Hidroelectrica.

Hidrocentrala Vidraru, inaugurată pe 9 decembrie 1966, utilizează potenţialul hidroenergetic al râului Argeş pe un sector de 28 km şi are o capacitate instalată de 220 MW, contribuind anual cu aproximativ 400 GWh la producţia de energie electrică. Barajul Vidraru, la momentul inaugurării, a fost al cincilea ca mărime în Europa şi al nouălea în lume.