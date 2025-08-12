Ministrul Energiei a revocat propunerea pentru Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica

„Ca urmare a reacțiilor apărute în spațiul public în legătură cu nominalizarea domnului Alin Ioan Demian în funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica, am decis revocarea acestei nominalizări” a anunțat Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei susține că nominalizarea pe o perioada limitată de 2 luni, a avut la bază criterii de competență profesională. Desemnarea a fost făcută, potrivit lui Ivan, cu scopul de a asigura interimatul până la numirea definitivă a noilor administratori. El mai spune că a luat act de percepția publică și de dezbaterile generate.

„Consider că încrederea cetățenilor în instituțiile statului și în companiile strategice ale României trebuie să primeze în fața oricărei alte considerente. Decizia de retragere a nominalizării nu pune sub semnul întrebării capacitatea profesională a domnului Alin Demian, ci reprezintă un gest de responsabilitate și transparență, pentru a evita orice suspiciune privind integritatea procesului decizional” a transmis ministrul Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei Bogdan Ivan l-a propus pe Ioan Alin Demian, directorul său de cabinet, ca reprezentant al statului român pentru un loc în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica. Potrivit bistriteanul.ro, Ioan Alin Demian este și finul ministrului, care l-a nășit la nunta din 2017.

Propunerea urma să fie votată în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 8 septembrie.