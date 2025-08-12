Ivan, despre propunerea de la Hidroelectrica: Făcută cu respectarea tuturor prevederilor legale

„E vorba despre o numire care a avut loc cu respectarea tuturor prevederilor legale timp de două luni pe un post rămas vacant, temporar”, a spus marți Bogdan Ivan, ministrul Energiei referitor la faptul că l-a propus pe șeful său de cabinet în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica.

El a spus că îl cunoaște pe Alin Ioan Demian de mai mulți ani și că are încredere în el.

„E un om în care am încredere, economist, cu studii, cu tot ce e nevoie, întâmplător, e și coleg cu mine. Și am o relație cu el de mai bine de zece ani de zile”, a spus Bogdan Ivan, marți seara, la Digi24.

Ministrul a spus că „nici el nu mai vrea să facă parte de acolo și eu am decis ca să nu fie niciun fel de discuție pe această numire care are un mandat temporar de două luni până se finalizează procedura de selecție (…) am decis să renunț la ea”.

„Cu cine în afară de oamenii cu care lucrezi în echipă, pe o perioadă de provizorat de două luni, poți să ajungi într-o formă în care să lucrezi, să ai informații, să ai pe cineva de încredere, de care ești convins că urmărește interesul companiei și al ministrerului în acea companie”, a mai spus Bogdan Ivan.

El a precizat că nu face niciun secret din faptul că Alin Ioan Demian este șeful lui de cabinet.