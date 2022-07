Hidroelectrica termină primul semestru cu o producţie în scădere cu 30%

2021 a fost de altfel un an hidrologic foarte bun, în timp ce anul acesta este marcat de o secetă severă. În procente, scăderea de producţie faţă de primele şase luni din 2021 este de 30%.

„Pe primul semestru avem cu aproape 3 TWh mai puţin ca anul trecut. Trebuie avut însă în vedere că anul trecut a fost caracterizat de o hidrologie excedentară. Probabil că anul acesta vom produce circa 14 TWh, comparativ cu 14,5-14,6 TWh media anuală“, spun oameni din companie.

Totodată, gradul de umplere din lacurile de acumulare ale Hidroelectrica este cel mai mic, pentru luna iulie, din ultimii cinci ani de zile. Astfel, pentru data de 17 iulie, datele Transelectrica arată că procentul de umplere era de 76%. Anul trecut, în aceeaşi perioadă procentul era de 94%. Din datele publice, ultimul an cu un grad de umplere mai mic faţă de cel din iulie anul acesta a fost 2017. Anul trecut Hidroelectrica a livrat 16,6 TWh de energie, din care 5,5 TWh au venit din lacurile de acumulare. La nivelul anului 2017, gradul de umplere pentru mijlocul lunii iulie a fost de 65%, producţia Hidroelectrica pentru acel an fiind de circa 14 TWh, cu 20% mai mică faţă de 2016. Anul 2017 nu a fost cel mai slab pentru Hidroelectrica, în 2012, de exemplu, an în care firma a şi intrat în insolvenţă, producţia fiind de numai 12 TWh. În 2014, de exemplu, an cu o hidrologie foarte bună, Hidroelectrica a reuşit să genereze peste 18 TWh de energie.