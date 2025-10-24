IMM România vrea ca în 2026 contingentul de lucrători străini să crească la 150.000

Potrivit unui comunicat al IMM România, acest lucru ar răspunde evoii acute de forță de muncă resimțite în numeroase domenii economice: construcții, HoReCa, transporturi, agricultură și servicii.

„În anul 2025 contingentul stabilit de Guvern a fost de 100.000 de lucrători, însă cererea reală a depășit semnificativ această limită: peste 230.000 de cereri de avize de angajare au fost depuse până în luna octombrie, potrivit Inspectoratului General pentru Imigrări”, se arată în comunicat.

Conform acestuia, un contingent mai mare de avize de muncă nu reprezintă doar o măsură necesară pentru acoperirea deficitului de forță de muncă, ci și o decizie strategică pentru menținerea investițiilor, competitivității economice și sustenabilității sistemului fiscal și de pensii.

De asemenea, IMM România anunță că sprijină simplificarea și digitalizarea procedurilor administrative pentru emiterea avizelor și vizelor de muncă, astfel încât să se reducă durata procesării și să se evite pierderea forței de muncă către alte state.