Industria care poate să pună România pe hartă. Experţii spun că potenţialul „este imens”, dar facem greşeli de amatori

În 2023, românii au cheltuit 8,5 miliarde de euro pe vacanţe în străinătate, în creştere cu 15% faţă de anul anterior şi cu 60% mai mult faţă de nivelul din anul de referinţă 2019, potrivit calculelor ZF pe baza datelor de la BNR pe anul trecut. O bună parte din această sumă a fost intermediată de agenţiile de turism, care îşi măresc portofoliul de destinaţii pentru a le oferi turiştilor o gamă mai largă de opţiuni de vacanţe. Gheorghe Fodoreanu, expert în turism, subliniază că România are un potenţial uriaş în turism şi că de aici am putea ridica gradul de bunăstare la nivelul întregii ţări.

„Toate ţările participă la târguri de turism ca să prezinte potenţialul turistic al ţării şi să atragă turişti străini. Dacă ai turişti creşte nivelul de trai şi masa monetară iar de aici vine bunăstarea. Mi-aş dori ca România, cu potenţialul uriaş pe care îl are, cu natura ei, să fie o destinaţie pentru străini” a spus Gheorghe Fodoreanu, expert în turism, la emisiunea ZF Live.

În ciuda potenţialului mare, potrivit lui Fodoreanu, industria de turism din România duce lipsă de o promovare realizată profesionist cu care să vindem produsul turistic autohton.

„În anii ’90 când s-a deschis totul am făcut Simpa Turism, împreună cu Alin Burcea care a făcut Paralela 45. Am fost printre primii care am plecat la drum în turism. Din 90 şi până la pandemie am reuşit să aduc în România cam 120 de milioane de euro. Eu cred că fără promovare pe pieţele externe nu putem vinde” a mai declarat Gheorghe Fodoreanu la ZF live, emisiune realizată cu sprijinul Orange Business.