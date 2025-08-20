Prima pagină » Politic » Buzoianu: Reforma Romsilva se va realiza cu toate zbaterile celor care își vor pierde luxul câștigat

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că liderii de sindicat au blocat exprimarea angajaților din teritoriu și subliniază că reforma Romsilva va continua, vizând o structură integră și susținerea personalului responsabil de păduri.
Sursa foto: Alexandra Pandrea/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
20 aug. 2025, 14:19

„Liderul de sindicat a crezut că pune un pumn în gură Ministerului Mediului, dar a pus, în realitate, un pumn în gură colegilor care nu și-au mai putut face vocea auzită, pe care i-au adus să protesteze pentru scaunele de directori. Șefii aceștia cred că trăim în feudalism. În fapt, e 2025 și eu refuz să mă uit la Romsilva ca o instituție acaparată. Aș fi vrut să pot chema o delegație din executiv de la protest să vină în minister să vorbească, dar frica celor care conduc astăzi aceste structuri a împiedicat ca vocea pădurarilor, paznicilor, oamenilor din echipele administrative să fie auzită”, a scris Buzoianu, într-o postare pe Facebook.

Buzoianu a mai precizat că reforma Romsilva va continua și că va însemna mai mult pădure. Ministrul a mai spus că ocoalele silvice au numeroase posturi vacante, inclusiv în viitoarele direcții silvice regionale, ceea ce indică o nevoie reală de personal. Majoritatea celor dispuși să muncească nu refuză să se angajeze. Există însă persoane nemulțumite de pierderea unor beneficii, care nu doresc să se mute pentru a lucra, dar acestea reprezintă un fenomen izolat și nu reflectă problema generală a angajării în domeniu.

„Sunt mulți oameni mințiți astăzi la protest că dacă nu se păstrează structurile șefuților și directorașilor exact ca până acum urmează cine știe ce dezastru. De-aia le-a și fost frică să dea microfonul astăzi: că nu vor ca oamenii de bună credință să afle adevărul. Adevărul e simplu: reforma Romsilva va fi realizată cu toate zbaterile celor care își vor pierde luxul câștigat imoral. Aceștia sunt puțini. Va rămâne o Romsilva condusă integru, de oameni aleși prin concurs care vor da o direcție de reformă pentru toate structurile din teritoriu. O Romsilva în care pădurarii și paznicii să știe că sunt susținuți să oprească infractorii. O Romsilva în care principala misiune este să rămână pădurile generațiilor viitoare”, spune Buzoianu.