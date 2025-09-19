Inflația devine din ce în ce mai vizibilă: Doi din trei români și-au redus cheltuielile online din cauza creșterii prețurilor

Radiografia eCommerce 2025, realizată de easySales, arată că „creșterea prețurilor a determinat peste un sfert dintre persoane să își reducă semnificativ cheltuielile online, în timp ce aproape 40% au redus, la rândul lor, consumul, dar la un nivel moderat”.

Studiul, care a colectat informații de la 1.036 de respondenți în perioada 16-30 iulie 2025, relevă că doar un sfert dintre români nu și-au modificat deloc obiceiurile de consum online.

Când vine vorba de nivelul concret al reducerilor, „o treime dintre respondenți afirmă că nivelul este cuprins între 101 și 250 de lei” lunar. Alți 25% cheltuie cu 251-500 lei mai puțin pe lună, iar un procent semnificativ de 18,3% au tăiat peste 500 de lei lunar din bugetul pentru cumpărături online.

„Moda și bijuteriile (31%) și electronicele (22%) suferă primele tăieri, în timp ce esențialele scapă. 83% suntem mai sensibili la costurile de livrare, iar 81% vânăm reduceri”, explică Ciprian Cazacu, CEO și cofondator easySales.

Datele complete ale Radiografiei eCommerce 2025 vor fi făcute publice pe 25 septembrie.